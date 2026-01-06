Nhật Bản thiết lập kỷ lục sốc

Số lượng người tại Nhật Bản từ 100 tuổi trở lên đã tăng lên mức kỷ lục gần 100,000 người theo thông báo mới nhất từ chính phủ. Bộ Y tế cho biết tính đến tháng 9/2025, số lượng người sống thọ trăm tuổi đạt mức 99,763 người, thiết lập kỷ lục mới trong năm thứ 55 liên tiếp.Trong tổng số này, phụ nữ chiếm tỷ lệ áp đảo lên đến 88%.

Những số liệu này nhấn mạnh cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đang bao trùm nền kinh tế lớn thứ tư thế giới khi dân số già đi và giảm sút.

Thống kê chi tiết về dân số già hóa

Nhật Bản hiện là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới và thường là nơi sinh sống của người cao tuổi nhất hành tinh. Đây cũng là một trong những xã hội già hóa nhanh nhất với đặc trưng là chế độ ăn uống lành mạnh nhưng tỷ lệ sinh thấp. Người cao tuổi nhất Nhật Bản hiện nay là bà Shigeko Kagawa 114 tuổi đến từ vùng ngoại ô thành phố Nara. Trong khi đó, cụ ông cao tuổi nhất là Kiyotaka Mizuno 111 tuổi sống tại thành phố ven biển Iwata.

Bộ trưởng Y tế Takamaro Fukoka đã gửi lời chúc mừng đến 87,784 cụ bà và 11,979 cụ ông về sự trường thọ của họ. Ông cũng bày tỏ sự biết ơn đối với những đóng góp của họ cho sự phát triển của xã hội trong suốt nhiều năm qua. Các số liệu này được công bố ngay trước Ngày của Người cao tuổi tại Nhật Bản vào ngày 15 tháng 9. Trong ngày lễ quốc gia này, những người mới bước sang tuổi 100 sẽ nhận được thư chúc mừng và cốc bạc từ thủ tướng. Bộ Y tế cho biết có 52,310 cá nhân đủ điều kiện nhận vinh dự này trong năm nay.

Ảnh: Getty

Sự thay đổi ngoạn mục qua các thập kỷ

Vào những năm 1960, Nhật Bản từng có tỷ lệ người trên 100 tuổi thấp nhất trong số các quốc gia G7. Tuy nhiên tình hình đã thay đổi đáng kể trong những thập kỷ sau đó. Khi chính phủ bắt đầu cuộc khảo sát về những người sống thọ trăm tuổi vào năm 1963, cả nước chỉ có 153 người. Con số này đã tăng lên 1,000 người vào năm 1981 và chạm mốc 10,000 người vào năm 1998.

Tuổi thọ cao chủ yếu nhờ vào việc giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tim và các loại ung thư phổ biến như ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Nhật Bản có tỷ lệ béo phì thấp nhờ chế độ ăn ít thịt đỏ nhưng lại nhiều cá và rau củ. Tỷ lệ béo phì đặc biệt thấp ở phụ nữ, điều này phần nào giải thích lý do tại sao phụ nữ Nhật có tuổi thọ cao hơn hẳn nam giới.Trong khi lượng đường và muối gia tăng trong chế độ ăn ở nhiều nơi trên thế giới, Nhật Bản lại đi theo hướng ngược lại. Các thông điệp y tế công cộng đã thành công trong việc thuyết phục người dân giảm tiêu thụ muối.

Người dân Nhật Bản có xu hướng duy trì hoạt động thể chất cho đến cuối đời thông qua việc đi bộ và sử dụng phương tiện công cộng. Radio Taiso là một bài tập thể dục nhóm hàng ngày đã trở thành một phần của văn hóa Nhật Bản từ năm 1928. Hoạt động này được thiết lập nhằm khuyến khích tinh thần cộng đồng cũng như sức khỏe cộng đồng. Bài tập kéo dài ba phút được phát sóng trên truyền hình và được thực hiện tại các nhóm cộng đồng nhỏ trên khắp cả nước.

Ảnh: AFP

Những nghi vấn về tính chính xác của số liệu

Mặc dù vậy, một số nghiên cứu đã đặt dấu hỏi về tính xác thực của số lượng người sống thọ trăm tuổi trên toàn cầu. Các sai lệch có thể xuất phát từ lỗi dữ liệu, hồ sơ công cộng không đáng tin cậy hoặc thiếu giấy khai sinh. Một cuộc kiểm toán của chính phủ đối với sổ đăng ký gia đình vào năm 2010 đã phát hiện hơn 230,000 người ghi danh trên 100 tuổi nhưng không thể xác định được tung tích. Thực tế có những trường hợp đã qua đời từ hàng thập kỷ trước đó.

Việc đếm sai này được cho là do lưu trữ hồ sơ lỏng lẻo và nghi vấn một số gia đình cố tình che giấu cái chết của người thân để tiếp tục nhận tiền lương hưu. Cuộc điều tra quốc gia đã được khởi động sau khi hài cốt của cụ Sogen Koto được tìm thấy tại nhà riêng. Cụ được cho là người đàn ông thọ nhất Tokyo ở tuổi 111, nhưng hài cốt được phát hiện sau khi cụ đã qua đời được 32 năm.

Nguồn: BBC