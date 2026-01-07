Rơi khỏi tầng 15, người đàn ông sống sót kỳ diệu

Người đàn ông, được cho là đã ngoài 80 tuổi, đã ngã khỏi tầng 15 của một tòa nhà chung cư ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc và được giá treo quần áo ở tầng 7 đỡ lại, cứu ông khỏi rơi xuống đất và tử vong.

Người đàn ông nằm ngửa, hai chân treo lơ lửng giữa không trung, chờ được giải cứu, trong khi những người xung quanh lo lắng giá treo có thể gãy bất cứ lúc nào.

Zhang Wei, 32 tuổi, trưởng đội bảo vệ khu dân cư cho biết anh đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi cầu cứu. Khi đến nơi, người đàn ông lớn tuổi đang treo mình bên ngoài cửa sổ tầng 7 và có nguy cơ rơi xuống đất bất cứ lúc nào.

Các nhân chứng cho biết, người đàn ông này đã vô tình ngã từ tầng 15 của một tòa nhà chung cư và sống sót nhờ giá phơi quần áo bên ngoài cửa sổ tầng 7. Ảnh: AsiaWire

Nam bảo vệ nói thêm rằng căn hộ tầng 7 không có người ở và các song sắt an ninh được lắp đặt ở cửa sổ tầng 6 khiến việc tiếp cận người đàn ông từ bên dưới là không thể, chỉ có thể tiếp cận từ bên trên. Một cư dân ở tầng 8 đã mở cửa, cho phép Zhang thực hiện cuộc giải cứu.

Người bảo vệ nhanh trí lấy một vòi cứu hỏa từ trụ cứu hỏa, buộc nó quanh eo và với sự trợ giúp của các bảo vệ khác và cư dân tầng 8, anh trèo xuống từ cửa sổ để tiếp cận người đàn ông lớn tuổi.

Đoạn clip cho thấy Zhang bám vào bệ cửa sổ, từ từ hạ người xuống, bước lên bệ cửa sổ bên dưới và kéo người đàn ông lớn tuổi vào trong căn hộ.

Zhang cho biết người đàn ông lớn tuổi vẫn tỉnh táo trong suốt quá trình giải cứu. Sau khi được đưa trở lại vào trong, người đàn ông lớn tuổi đã được nhân viên y tế chuyển đến bệnh viện để điều trị.