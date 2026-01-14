Thủ hiến Greenland chọn Đan Mạch thay vì Mỹ

Đây là động thái nhằm đáp trả những lời đe dọa kiểm soát hòn đảo lặp đi lặp lại từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo đài CNBC, ông Nielsen cho hay: "Nếu buộc phải lựa chọn giữa Mỹ và Đan Mạch ngay lúc này, chúng tôi chọn Đan Mạch. Chúng tôi chọn NATO, Đan Mạch và Liên minh châu Âu (EU)".

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen và nữ Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: AP

Ông Nielsen đưa ra tuyên bố này khi xuất hiện cùng Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tại một cuộc họp báo ở Copenhagen, ngay trước thềm các cuộc đàm phán quan trọng giữa quan chức Mỹ, Đan Mạch và Greenland tại Nhà Trắng trong ngày 14-1.

Ông Nielsen nói thêm: "Đã đến lúc chúng ta phải sát cánh bên nhau".

Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen cũng nhận định: "Không dễ để đương đầu với sức ép hoàn toàn không thể chấp nhận được từ những đồng minh thân cận lâu năm của chúng ta. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy giai đoạn khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước".

Việc ông Donald Trump nhắc lại ý định thâu tóm Greenland diễn ra ngay sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hôm 3-1.

Ông Donald Trump cho rằng Mỹ cần hòn đảo Bắc cực này để ngăn chặn Nga và Trung Quốc làm điều tương tự. Ông cho hay Washington sẽ kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này "bằng cách này hay cách khác".

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố hòn đảo giàu khoáng sản này, vốn nằm ở vị trí chiến lược giữa châu Âu và Bắc Mỹ, là rất quan trọng "từ góc độ an ninh quốc gia".

Các cuộc thăm dò dư luận trước đây cho thấy người dân Greenland phản đối mạnh mẽ sự kiểm soát của Mỹ, trong khi đa số ủng hộ nền độc lập khỏi Đan Mạch.

Trong những tháng gần đây, Đan Mạch đã cam kết tăng chi tiêu cho y tế và đầu tư cơ sở hạ tầng, đồng thời tìm cách xoa dịu căng thẳng với chính quyền ông Donald Trump bằng việc đầu tư vào quốc phòng tại Bắc cực, bao gồm cả việc mua thêm 16 máy bay chiến đấu F-35.