Liên Hợp Quốc yêu cầu Mỹ trả nợ

Liên Hợp Quốc vừa nhắc nhở chính quyền Tổng thống Donald Trump về các nghĩa vụ tài chính sau khi Mỹ đột ngột thông báo rút khỏi 66 tổ chức quốc tế vào hôm thứ Tư (7/1), trong đó khoảng một nửa là các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã cảnh báo Mỹ rằng quốc gia này có nghĩa vụ phải thanh toán các khoản phí sau khi chính quyền Trump công bố kế hoạch rút lui khỏi hàng chục cơ quan của tổ chức này.

Tổng thống Mỹ và Tổng thư ký LHQ

Người phát ngôn của Tổng thư ký, ông Stephane Dujarric, tuyên bố vào hôm thứ Năm (8/1) rằng các khoản đóng góp được đánh giá cho ngân sách thường niên và ngân sách gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, vốn đã được Đại hội đồng phê duyệt, là một nghĩa vụ pháp lý theo Hiến chương Liên Hợp Quốc đối với tất cả các quốc gia thành viên, bao gồm cả Mỹ.

Ông Dujarric nói thêm rằng các chương trình bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình vì Liên Hợp Quốc có trách nhiệm phục vụ những người đang phụ thuộc vào tổ chức. Quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ ngừng tài trợ cho các sáng kiến toàn cầu khác không thuộc Liên Hợp Quốc.

Các quan chức Mỹ đã thảo luận về ý định ngừng các khoản tài trợ trị giá hàng tỷ đô la Mỹ (hàng chục nghìn tỷ đồng) dành cho viện trợ và các tổ chức quốc tế kể từ khi ông Trump chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai vào tháng 1 năm ngoái. Các quốc gia khác như Pháp và Anh cũng đang xem xét lại nguồn tài trợ nhân đạo của mình, trong đó một số nước đang chuyển hướng ngân sách sang chi tiêu quân sự.

Điều gì xảy ra nếu Mỹ không chuyển tiền?

Các nhà ngoại giao cấp cao của Liên Hợp Quốc cho biết họ chỉ biết về quyết định này thông qua các bản tin và tài khoản mạng xã hội của Nhà Trắng. Ông Dujarric xác nhận chưa có thông báo chính thức nào từ chính quyền Mỹ gửi đến tổ chức.

Danh sách các sáng kiến của Liên Hợp Quốc bị ảnh hưởng bao gồm một hiệp ước quan trọng về khí hậu và một cơ quan thúc đẩy bình đẳng giới cũng như trao quyền cho phụ nữ. Theo ông Trump, các sáng kiến này hoạt động trái với lợi ích quốc gia của Mỹ.

Mỹ vừa rút khỏi hàng loạt tổ chức của LHQ

Mỹ hiện là quốc gia đóng góp lớn nhất cho ngân sách thường niên của Liên Hợp Quốc, chi trả mức tối đa 22% với tư cách là nền kinh tế lớn nhất thế giới, và đây là khoản thanh toán bắt buộc.

Hiện tại, Mỹ đang nợ tổ chức này khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ (khoảng 39.400 tỷ đồng). Theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, quốc gia này sẽ mất quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng nếu không thanh toán các khoản nợ. Ông Dujarric khẳng định phía Liên Hợp Quốc sẽ không đàm phán lại về hiến chương.

Nguồn: DW