Ảnh hiếm cuối nhà Thanh: Tuyển tú vào hoàng cung không như phim, thiếu nữ miền nam gây chú ý

9 ảnh hiếm cuối nhà Thanh

Ái Tân Giác La·Uẩn Dĩnh là em gái thứ ba của Phổ Nghi. (Ảnh: Sohu)

Ái Tân Giác La·Uẩn Dĩnh là em gái thứ ba của Phổ Nghi, cùng mẹ sinh ra nên được ông hết mực yêu chiều. Uẩn Dĩnh là người theo đuổi lối sống hiện đại, thường xuyên mặc những trang phục thời thượng bậc nhất lúc bấy giờ, yêu thích học tiếng Anh và thưởng thức ẩm thực phương Tây. Bà còn tự đặt cho mình một cái tên tiếng Anh là Lily. Năm 19 tuổi, Phổ Nghi sắp đặt hôn sự cho em gái, gả bà cho Nhuận Kỳ là em trai của Hoàng hậu Uyển Dung.

Một nhóm kỹ nữ thời cuối Thanh. (Ảnh: Sohu)

Bức ảnh chụp chung của một nhóm kỹ nữ thời cuối Thanh có thể khiến người xem ngày nay cảm thấy khó hiểu: vì sao những người phụ nữ như vậy lại có thể được nhiều người theo đuổi? Tuy nhiên, nếu đặt trong bối cảnh thẩm mỹ đương thời, có thể thấy cách ăn mặc, trang điểm của họ hoàn toàn phù hợp với xu hướng lúc bấy giờ, thậm chí rất được tầng lớp công tử nhà giàu và thanh niên thành thị ưa chuộng.

Các thiếu nữ trong đợt tuyển tú của nhà Thanh. (Ảnh: Sohu)

Trong các đợt tuyển tú vào hoàng cung triều Thanh, nhiều thiếu nữ trẻ tuổi được lựa chọn, nhưng thực tế của họ khác xa những gì phim ảnh thường khắc họa. Phần lớn các tú nữ đều còn rất trẻ, và không phải ai cũng sở hữu dung mạo nổi bật. Nhiều người trông khá bình thường, ngoại hình không hề xuất chúng.

Nữ quyến hoàng thất nhà Thanh và phu nhân các nhà ngoại giao nước ngoài. (Ảnh: Sohu)

Một bức ảnh chụp chung giữa nữ quyến hoàng thất nhà Thanh và phu nhân các nhà ngoại giao nước ngoài cho thấy rõ sự khác biệt về lễ nghi và địa vị. Dù triều đình nhà Thanh khi ấy đã suy yếu, các vương công quý tộc vẫn giữ phong thái của thiên triều, thể hiện qua việc họ được ngồi khi chụp ảnh, trong khi các phu nhân ngoại giao đều đứng phía sau.

Một phạm nhân được chụp hình. (Ảnh: Sohu)

Cuối thời nhà Thanh, các loại hình dụng cụ tra tấn được chế tác ngày càng tinh vi, phần lớn nhằm mục đích răn đe và thị uy tội phạm. Tuy vậy, người tù trong bức ảnh dường như không quá căng thẳng: dù tay chân bị trói chặt, anh ta vẫn nở nụ cười, tư thế tuy khó coi nhưng không thể hiện sự đau đớn quá mức.

Ảnh chụp thiếu nữ trẻ nhà Thanh. (Ảnh: Sohu)

Đây là ảnh chụp một thiếu nữ trẻ miền nam vào cuối triều Thanh. Cô gái có dung mạo ưa nhìn, trang phục cầu kỳ. Dựa vào phong cách ăn mặc, nhiều khả năng cô là người Khách Gia ở vùng Đông Nam ven biển. Cô mặc áo váy tay rộng, đi giày đăng vân, trang phục vẫn lưu giữ nhiều dấu ấn của thời Minh.

Cảnh sát thuộc Bộ Tuần cảnh. (Ảnh: Sohu)

Năm 1905, triều đình nhà Thanh thành lập Bộ Tuần cảnh, bắt đầu tiếp quản toàn diện công tác trị an trên toàn quốc, đặc biệt là khu vực nội – ngoại thành Bắc Kinh. Cảnh sát cuối Thanh có trang phục khá giống lính Lục Doanh, vũ khí chủ yếu vẫn là đao kiếm, tạo cảm giác nghiêm nghị và mang tính răn đe cao.

Ảnh chụp một viên quan cuối Thanh. (Ảnh: Sohu)

Trong bức ảnh chụp một viên quan cuối Thanh, người này mặc mãng bào nhưng vóc dáng gầy gò, thần sắc mệt mỏi, trông khá yếu ớt. Dưới triều Thanh, quan viên đều có quyền mặc mãng bào, tuy nhiên sự phân biệt cấp bậc qua màu sắc và hoa văn dần trở nên mờ nhạt, mãng bào chủ yếu được dùng làm lễ phục trong các dịp trọng đại.

Một công đoạn chế biến trà đặc biệt thời cuối Thanh là giẫm trà. (Ảnh: Sohu)

Một công đoạn chế biến trà đặc biệt thời cuối Thanh là giẫm trà. Trong ảnh, vài người đàn ông lực lưỡng dùng chân giẫm lên lá trà để chế biến, trông khá thô sơ. Nếu hình ảnh này xuất hiện trong thời hiện đại, có lẽ sản phẩm của thương nhân trà này sẽ khó được người tiêu dùng chấp nhận. Tuy nhiên, đây là một kỹ thuật cổ xưa, ít người biết đến, và theo truyền lại, trà làm theo cách này có hương thơm đậm, hương vị rất riêng.