Lần đầu tiên trong lịch sử, 4 phi hành gia NASA bất ngờ quay về Trái Đất: Nguyên nhân được hé lộ

Sự việc này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử NASA đưa các phi hành gia trở về từ trạm vũ trụ sớm hơn dự kiến vì lý do y tế, CNN đưa tin.

NASA không cung cấp chi tiết vấn đề sức khỏe của phi hành gia, dẫn lý do mối quan ngại về quyền riêng tư. Cơ quan này thường không thảo luận cụ thể về các vấn đề sức khỏe liên quan đến phi hành gia.

Một tàu SpaceX Crew Dragon sẽ đưa phi hành đoàn bốn người trở về Trái Đất, rời khỏi ISS sớm nhất vào thứ Tư tuần sau lúc 5 giờ chiều theo giờ ET. Theo tuyên bố của NASA tối 9/1, tàu vũ trụ dự kiến sẽ đáp xuống biển ngoài khơi bờ biển California vào sáng sớm ngày hôm sau.

Phi hành gia gặp vấn đề sức khỏe hiện ở trong tình trạng ổn định, NASA trước đó đã xác nhận, và dự kiến sẽ không cần điều trị đặc biệt trong chuyến trở về, theo bác sĩ James Polk, Giám đốc y tế và sức khỏe của NASA. Polk cũng cho biết việc đánh giá tình trạng của phi hành gia này sẽ tốt nhất khi được thực hiện dưới mặt đất.

“Chúng tôi có một hệ thống trang thiết bị y tế rất mạnh mẽ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế,” Polk lưu ý trong một cuộc họp báo hôm 8/1. “Nhưng chúng tôi không có đầy đủ các thiết bị mà tôi có trong khoa cấp cứu để hoàn tất việc thăm khám cho một bệnh nhân.”

“Và trong sự việc cụ thể này,” ông nói thêm, “chúng tôi muốn hoàn tất việc thăm khám đó, và cách tốt nhất để làm điều đó là ở dưới mặt đất.”

Nhóm trở về, bao gồm các phi hành gia người Mỹ Mike Fincke và Zena Cardman, phi hành gia Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) Kimiya Yui, và nhà du hành vũ trụ Roscosmos Oleg Platonov, tạo thành phi hành đoàn SpaceX Crew-11 của NASA. Nhiệm vụ này là một phần của lịch luân phiên nhân sự thường lệ của ISS, dự kiến sẽ kết thúc vào tháng tới. Thông thường, NASA sẽ không đưa một đội như vậy trở về Trái Đất trước khi có một đội khác thay thế.

Phi hành đoàn Crew-11 bao gồm (từ trái sang phải) nhà du hành vũ trụ Roscosmos Oleg Platonov, các phi hành gia NASA Mike Fincke và Zena Cardman, và phi hành gia JAXA Kimiya Yui. Trong ảnh, phi hành đoàn chuẩn bị rời Florida vào ngày 1 tháng 8.

Quản trị viên mới được bổ nhiệm của NASA, Jared Isaacman — người đã hai lần bay vào quỹ đạo trong các sứ mệnh SpaceX tư nhân — cho biết chính ông đã đưa ra quyết định đưa nhóm bốn phi hành gia trở về.

Isaacman nói trong một cuộc họp báo hôm 8/1 rằng quyết định của ông được đưa ra dựa trên thực tế là bốn thành viên phi hành đoàn khác dự kiến sẽ phóng lên trạm vũ trụ trong sứ mệnh Crew-12 của NASA trong vài tuần tới, và cơ quan này đang đánh giá các cách để đẩy nhanh vụ phóng đó. Nhiệm vụ này ban đầu được lên kế hoạch cất cánh vào khoảng giữa tháng Hai.

Đi bộ ngoài không gian bị trì hoãn

NASA đã tiết lộ mối quan ngại y tế của phi hành gia vào ngày 7/1 khi thông báo rằng cơ quan này quyết định hoãn một cuộc đi bộ ngoài không gian, viện dẫn “mối quan ngại y tế” không được tiết lộ.

“Đây là những tình huống mà NASA và các đối tác của chúng tôi được huấn luyện và chuẩn bị để thực hiện một cách an toàn,” NASA lưu ý trong một tuyên bố.

Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)

Khi các phi hành gia Crew-11 trở về, sẽ chỉ còn lại một phi hành gia NASA duy nhất trên phòng thí nghiệm quỹ đạo có kích thước tương đương một sân bóng bầu dục: Chris Williams, người đã đến trạm vũ trụ vào cuối tháng 11 trên tàu Soyuz của Nga như một phần của thỏa thuận chia sẻ chuyến bay giữa Mỹ và Nga.

Các quan chức cho biết Williams được chuẩn bị tốt để xử lý mọi nhiệm vụ được giao, và họ tin tưởng rằng anh sẽ sớm gặp các phi hành gia Crew-12 để đưa mức nhân sự trở lại bình thường.

Tiến sĩ Farhan Asrar, một nhà nghiên cứu y học không gian và phó hiệu trưởng tại Trường Y thuộc Đại học Metropolitan Toronto, nói với CNN qua email rằng các nhân viên y tế phải đối mặt với những thách thức đặc thù khi cố gắng điều trị hoặc chẩn đoán cho các phi hành gia ở độ cao hơn 320 km. Những hạn chế này có thể biến ngay cả các bệnh phổ biến — như đau răng hoặc đau tai — thành những bài toán y khoa khó khăn.

“Mặc dù các phi hành gia trải qua các đợt kiểm tra sức khỏe thường xuyên và liên tục, môi trường khắc nghiệt của không gian vẫn gây ra áp lực đáng kể lên sức khỏe (gây căng thẳng lên tim, xương, mắt, thận, tâm trạng và các hệ thống khác),” Asrar nói.