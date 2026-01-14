Ông lớn nào đứng sau LT Pro 48, dòng bóng "drama" nhất cộng đồng pickleball Việt những ngày qua?

Những ngày gần đây, cộng đồng pickleball Việt Nam liên tục “dậy sóng” quanh cái tên LT Pro 48. Đây là dòng bóng đang được săn lùng mạnh mẽ sau khi chính thức trở thành bóng thi đấu độc quyền của hệ thống giải Professional Pickleball Association (PPA Tour) - hệ thống giải đấu Pickleball chuyên nghiệp hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, sức nóng nhanh chóng chuyển hướng thành tranh cãi khi xuất hiện nghi vấn về chất lượng, thậm chí đặt dấu hỏi về tính “chính hãng” của một số lô bóng đang lưu hành trên thị trường trong nước.

Giữa lúc dư luận còn nhiều hoài nghi, BT Sport, đơn vị phân phối LT Pro 48 tại Việt Nam, đã phát đi thông báo thu hồi lô bóng LT Pro 48 dạng pack 3 quả, với lý do đây là lô “bóng thử nghiệm” bị phát hành nhầm ra thị trường. Thông tin này càng khiến người chơi quan tâm hơn tới nguồn gốc thực sự của LT Pro 48 cũng như công ty đứng sau dòng bóng đang gây tranh cãi này.

Doanh nghiệp nào đứng sau LT Pro 48?

LT Pro 48 là sản phẩm thuộc sở hữu và phát triển của Life Time Group Holdings - một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sức khỏe, thể dục và wellness tại Bắc Mỹ. Được biết, Life Time Group Holdings được thành lập năm 1992, có trụ sở tại Chanhassen, bang Minnesota. Doanh nghiệp trước đây mang tên LTF Holdings và chính thức đổi tên thành Life Time Group Holdings vào ngày 21/6/2021.

Life Time chuyên cung cấp các trải nghiệm toàn diện về thể thao và phong cách sống cho cộng đồng thành viên cá nhân tại Mỹ và Canada, với mô hình hoạt động khác biệt so với các phòng gym truyền thống.

Công ty tập trung thiết kế, xây dựng và vận hành các trung tâm thể thao, fitness chuyên nghiệp, giải trí gia đình và spa theo mô hình “khu nghỉ dưỡng thể thao” tại các khu đô thị và ngoại ô của những vùng đô thị lớn. Hệ sinh thái Life Time bao gồm khu tập luyện với trang thiết bị hiện đại, phòng thay đồ, studio tập nhóm, không gian tập thể dục đa năng, hồ bơi trong nhà và ngoài trời, khu ẩm thực LifeCafe, dịch vụ spa LifeSpa, sân bóng rổ, cùng hệ thống sân tennis và pickleball trong nhà lẫn ngoài trời.

Bên cạnh đó, Life Time còn phát triển các không gian chăm sóc trẻ em và học tập dành cho thiếu nhi thông qua Kids Academy, hướng tới việc xây dựng cộng đồng sống khỏe cho nhiều thế hệ trong cùng một hệ sinh thái.

Song song với hệ thống cơ sở vật chất, Life Time đẩy mạnh mảng số hóa thông qua nền tảng Life Time Digital, cung cấp các lớp tập trực tuyến phát sóng trực tiếp, huấn luyện cá nhân từ xa theo mục tiêu, hỗ trợ dinh dưỡng và giảm cân, cùng kho nội dung sức khỏe, fitness và wellness đạt nhiều giải thưởng. Công ty cũng tổ chức các sự kiện thể thao, hoạt động truyền thông và các dịch vụ liên quan nhằm xây dựng cộng đồng sống khỏe bền vững.

LT Pro 48, tham vọng nâng tầm pickleball của Life Time

Trong lĩnh vực pickleball, Life Time những năm gần đây liên tục mở rộng ảnh hưởng và đầu tư mạnh mẽ. Dòng bóng LT Pro 48 Pickleball được thiết kế trực tiếp bởi Bahram Akradi, nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm CEO của Life Time, cùng đội ngũ kỹ sư của công ty, với mục tiêu giải quyết những hạn chế phổ biến của các loại bóng pickleball hiện nay.

Theo Life Time, LT Pro 48 được phát triển xoay quanh hai yếu tố cốt lõi là độ nảy ổn định và độ bền khi thi đấu. Quả bóng sở hữu hệ thống lỗ được bố trí đối xứng, kết hợp các cạnh lỗ được vát, nhằm giảm nguy cơ nứt vỡ, cải thiện quỹ đạo bay và duy trì độ ổn định trong các pha bóng tốc độ cao.

Ngày 1/8/2025, Life Time cùng Professional Pickleball Association (PPA Tour) chính thức công bố LT Pro 48 sẽ trở thành bóng thi đấu độc quyền của toàn bộ hệ thống giải đấu và sự kiện thuộc PPA Tour, bắt đầu từ giải đấu tổ chức tại Bristol, bang Tennessee, Mỹ.

Ông Bahram Akradi từng khẳng định pickleball không chỉ là một môn thể thao, mà đã trở thành một phong trào toàn cầu, nơi mọi người ở mọi lứa tuổi và trình độ đều có thể tham gia.

Theo ông, LT Pro 48 là kết quả của quá trình xác định vấn đề và giải quyết bằng kỹ thuật, nhằm tạo ra một quả bóng có độ nảy chuẩn xác hơn và độ bền cao hơn, đủ sức đáp ứng cường độ thi đấu chuyên nghiệp.

Nguồn: Life Time