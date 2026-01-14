Phát hiện 1 chiếc ô tô dưới kênh cùng bộ hài cốt bên trong, nghi của người đàn ông mất tích từ năm 2023

Hôm thứ Hai, ngày 12 tháng 1 vừa qua, cảnh sát Thái Lan đã trục vớt một chiếc xe ô tô từ một kênh tưới tiêu ở tỉnh Kanchanaburi, cùng với một bộ hài cốt bên trong, được cho là thuộc về một người đàn ông Thái Lan mất tích hơn hai năm trước.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, các sĩ quan từ Đồn cảnh sát Tha Muang đã được báo động về một chiếc xe sedan bị chìm dưới kênh tưới tiêu ở huyện Tha Muang vào khoảng 9 giờ 30 sáng. Phát hiện này được thực hiện sau khi các quan chức hạ mực nước kênh để bảo trì và sửa chữa. Chiếc xe được xác định là một chiếc Toyota Vios màu đồng.

Chiếc ô tô được phát hiện khi người ta hạ mực nước dưới kênh để bảo trì.

Kính chắn gió bị vỡ, và chiếc xe bị phủ đầy rong rêu, cho thấy nó đã ở dưới nước trong một thời gian dài. Sau khi chiếc ô tô được kéo lên khỏi kênh, cảnh sát đã tìm thấy một bộ hài cốt người ngồi ở ghế lái. Từ biển số xe, cảnh sát đã xác định chủ sở hữu chiếc xe là ông Pattanasak Kanchanachokchai, 61 tuổi. Hài cốt được tìm thấy bên trong xe được cho là của chủ xe.

Bộ hài cốt ở ghế lái được cho là của chủ xe, người đã mất tích cách đây hơn 2 năm.

Ông Pattanasak được vợ báo mất tích vào năm 2023. Sau đó, cảnh sát đã liên lạc với vợ và các con ông, và họ đã đến hiện trường. Người phụ nữ được cho là đã bật khóc khi nhìn thấy thi thể. Bà nói với cảnh sát rằng chồng bà rời nhà vào ngày 13 tháng 8 năm 2023, khoảng 9 giờ sáng và không bao giờ trở về.

Cháu trai của ông Pattanasak, anh Wanpiya Kun-eung, 49 tuổi, cho biết người đàn ông này trước đây từng làm việc với ông tại một gara. Không lâu trước khi mất tích, ông Pattanasak đã liên lạc với anh để yêu cầu rút trước 8.000 baht tiền lương. Anh Wanpiya cho biết đã chuyển tiền cho ông Pattanasak vào khoảng 5 giờ chiều cùng ngày.

Tuy nhiên, vào khoảng 9 giờ tối, anh được vợ của ông Pattanasak thông báo rằng người đàn ông này đã mất tích. Vợ của ông Pattanasak cho biết thêm rằng chồng bà từng sở hữu một gara, nhưng việc kinh doanh buộc phải đóng cửa trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Bà nói rằng bà đã tiếp tục tìm kiếm ông kể từ khi ông mất tích nhưng không có kết quả.

Cảnh sát đã chuyển bộ xương đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi và xét nghiệm ADN nhằm xác nhận danh tính người đàn ông và xác định nguyên nhân tử vong. Sau khi quá trình pháp y hoàn tất, nếu đúng là của ông Pattanasak thì bộ hài cốt sẽ được trả lại cho gia đình để làm lễ tang.

Trong một trường hợp tương tự được báo cáo ở Phitsanulok vào tháng 8 năm ngoái, một chiếc xe bị hư hỏng chứa một bộ xương đã được phát hiện trong một khe núi ven đường khi lực lượng cứu hộ đang trục vớt một chiếc xe tải bị tai nạn. Chiếc xe sau đó được xác định là xe cho thuê, với dữ liệu GPS cho thấy nó ở gần vị trí được tìm thấy.

(Theo The Thaiger)