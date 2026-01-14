Mới đầu tháng 1/2026, Cuba đã lập một kỷ lục cho cả quý I: Thành quả đến từ nước láng giềng của Mỹ

Trang Travel Market Report ngày 13/1 đưa tin rằng, Cuba và ngành du lịch của nước này đang phải đối mặt với một năm 2026 đầy bất ổn trong bối cảnh không còn Venezuela với tư cách là nhà cung cấp dầu mỏ, cũng như những lời đe dọa từ chính quyền Mỹ.

Tuy vậy, trong một tuyên bố được đưa ra tuần này, các quan chức du lịch Cuba cho biết đất nước này vẫn hoạt động bình thường đối với du khách quốc tế và tiếp tục chào đón du khách Canada - những người lâu nay vẫn là một trong những nguồn khách quan trọng nhất của Cuba.

“Canada luôn là một thị trường trung thành và thiết yếu đối với Cuba”, Bộ trưởng Du lịch Cuba Juan Carlos García Granda cho biết.

“Chúng tôi tiếp tục chào đón du khách Canada với sự nồng ấm, an toàn và chất lượng dịch vụ mà họ đã biết và tin tưởng. Sự tăng trưởng bền vững về năng lực vận tải hàng không và nhu cầu cho thấy rõ ràng rằng người Canada cảm thấy tự tin khi du lịch đến Cuba và tiếp tục chọn hòn đảo của chúng tôi cho kỳ nghỉ của họ. Tôi rất muốn cảm ơn họ vì sự ủng hộ to lớn này”, ông nói.

Hơn 300.000 chỗ ngồi trên các chuyến bay giữa Canada và Cuba đã được đặt trước chỉ riêng trong quý I của năm 2026 - một kỷ lục. Ảnh: Travel Market Report

Trang Travel Pulse Canada dẫn lời quan chức du lịch Cuba cho biết, Canada - nước láng giềng của Mỹ - vẫn là thị trường du khách trọng điểm của ngành du lịch Cuba, khi quốc đảo này là điểm đến xếp thứ sáu trong số các lựa chọn du lịch quốc tế của người Canada. Hơn 300.000 chỗ ngồi trên các chuyến bay giữa Canada và Cuba đã được đặt trước chỉ riêng trong quý đầu tiên của năm 2026 - một kỷ lục.

Hiện tại, các chuyến bay thẳng kết nối du khách Canada với 7 điểm đến trên khắp quốc đảo Cuba. Các quan chức ngành du lịch Cuba cho biết tỷ lệ lấp đầy cao liên tục đã hỗ trợ các tuyến đường mới và cho phép một số dịch vụ theo mùa được mở rộng thành hoạt động quanh năm, gia tăng sự lựa chọn và khả năng tiếp cận của du khách Canada.

Cùng với sự tăng trưởng vận tải hàng không, Cuba cũng đã giới thiệu một số sản phẩm du lịch mới vào mùa đông này nhằm mở rộng các dịch vụ trọn gói.

Một trong số đó là sản phẩm “Santa Maria All In”, mở rộng trải nghiệm nghỉ dưỡng vượt ra ngoài các khách sạn riêng lẻ trên toàn khu vực Santa Maria rộng lớn hơn của Cuba. Sản phẩm này cho phép du khách được sử dụng các dịch vụ ăn uống, giải trí và thư giãn tại ba khu du lịch Gallery, Las Dunas và The One Collection mà không phải trả thêm phí. Các tiện nghi bao gồm nhà hàng, quán bar, sàn bowling, cửa hàng kem và dịch vụ xe đưa đón miễn phí hoạt động từ 9 giờ sáng hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau.

Cuba cũng đã khai trương công viên nước “The Splash Santa Maria”, chính thức ra mắt vào ngày 3/1/2026 tại khu vực Santa Maria Arena. Mở cửa hàng ngày từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, đây là công viên nước duy nhất thuộc loại này tại Cuba và được thiết kế để thu hút các gia đình.

Đối với du khách lưu trú dài ngày hơn, các biệt thự Snowbird mới đã được giới thiệu tại Playas del Este, nằm cách thủ đô Havana khoảng 30 phút lái xe. Các biệt thự được trang bị đầy đủ tiện nghi, bao gồm hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, Wi-Fi 24 giờ và truyền hình vệ tinh.

Các quan chức du lịch Cuba cho biết các dịch vụ mới này là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch của Cuba, trong khi vẫn duy trì sự quen thuộc đã khiến du khách Canada quay trở lại hòn đảo này năm này qua năm khác.