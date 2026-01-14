Nhờ bạn trai viết báo cáo, sắp xếp túi truyền dịch, nữ y tá bị đình chỉ công tác, hứng "gạch đá" từ phía CĐM

Một câu chuyện gây sốc đã chấn động dư luận khi một nữ y tá tại Bệnh viện Mạch máu Não Singde ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, bị đình chỉ công tác do chia sẻ video về bạn trai đang hăng say "giúp đỡ" cô trong ca trực đêm. Đoạn video nhanh chóng thu hút bão phản ứng từ cộng đồng mạng.

Hành động "chu đáo" gây phẫn nộ

Trong video, nữ y tá không tiếc lời ca ngợi sự hỗ trợ của bạn trai mình khi anh ta chăm chú bên cạnh cô tại bệnh viện. Cô chia sẻ: “Tôi và người bạn cùng làm ca đêm,” như một cách phô diễn sự tận tâm của người yêu. Tuy nhiên, điều này nhanh chóng hóa thành một trò đùa đau lòng khi video cho thấy cô đã để bạn trai viết bệnh án, chuẩn bị thuốc và dán nhãn cho các chai dịch truyền - những công việc quan trọng không thể xem nhẹ trong ngành y tế.

Hình ảnh người đàn ông chăm chỉ, nhưng cũng đầy nghi vấn, ngồi ở trạm y tá, nhấn từng nút bấm trên máy tính, khiến cho người xem không khỏi lo lắng. “Nếu xảy ra sai lầm, ai sẽ là người chịu trách nhiệm?” một bình luận viên bức xúc lên tiếng. Sự việc trở nên tồi tệ hơn khi một video khác cho thấy anh ta đang sắp xếp các túi truyền dịch tĩnh mạch, hành động như thể đó là một trò chơi vô thưởng vô phạt.

Người đàn ông này cũng được quay phim khi đang viết báo cáo tại trạm y tá của một khoa.

Phẫn nộ của cộng đồng mạng

Đoạn video lan truyền như lửa gặp gió, thu hút hàng triệu lượt xem, và cũng không ít chỉ trích từ cư dân mạng. “Cô ta thật trơ tráo khi để anh ta làm những việc quan trọng,” một người bình luận, trong lúc một người khác khẳng định: “Cô ấy có lương tâm không? Tình yêu không thể che giấu sự thiếu trách nhiệm!”

Bệnh viện nhanh chóng nhận thức được sự việc và lên tiếng. Một người phát ngôn cho biết: “Có điều gì đó không ổn với não bộ của cô ấy,” như một sự chỉ trích mạnh mẽ nhằm vào hành vi không thể chấp nhận này. Cùng với áp lực từ dư luận, nữ y tá đã bị đình chỉ công tác vì “vi phạm kỷ luật nghề nghiệp,” một quyết định của Ủy ban Y tế thành phố Thanh Đảo.

Một trong những video lan truyền trên mạng cho thấy người đàn ông đang sắp xếp các túi truyền dịch tĩnh mạch.

Dư luận xã hội đã diễn ra sôi nổi, với hàng loạt ý kiến kêu gọi cần phải thắt chặt quy định y tế. “Có lẽ tất cả các bệnh viện ở Thanh Đảo nên rà soát lại quy trình an toàn y tế để đảm bảo không còn thêm những trường hợp tương tự diễn ra,” một người tham gia bình luận.

Trong một thế giới đầy rẫy những rủi ro và thử thách, câu chuyện này như một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong ngành y tế. Có lẽ, tình yêu không thể thay thế cho sự chuyên nghiệp, và việc để cảm xúc can thiệp vào những quyết định nghiêm túc chỉ mang lại hậu quả không thể lường trước.

