Những quốc gia sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2026

(Ảnh minh họa: Visasnews)

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên dữ liệu độc quyền của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và đánh giá mức độ tự do đi lại toàn cầu của công dân các nước. Theo đó, Singapore tiếp tục giữ vững vị trí số một thế giới về "sức mạnh hộ chiếu", cho phép công dân nhập cảnh 192 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần thị thực.

Xếp ngay sau Singapore là Nhật Bản và Hàn Quốc, cùng đứng thứ hai với 188 điểm đến miễn thị thực. Như vậy, nhiều năm liên tiếp các quốc gia châu Á giữ vị trí dẫn đầu, phản ánh vị thế ngày càng vững chắc của khu vực này trong quan hệ ngoại giao và hội nhập quốc tế.

Châu Âu tiếp tục chiếm ưu thế trong nhóm dẫn đầu. 5 quốc gia gồm Đan Mạch, Luxembourg, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ đồng hạng ba với 186 điểm đến. Nhóm xếp thứ tư gồm 10 quốc gia châu Âu khác, trong đó có Pháp, Đức, Italy và Hà Lan, với 185 điểm đến. Đứng thứ 5 là Hungary, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đạt 184 điểm đến.

Đáng chú ý, UAE được đánh giá là quốc gia có bước tiến mạnh mẽ nhất trong lịch sử 20 năm của bảng xếp hạng, khi tăng thêm 149 điểm đến miễn thị thực kể từ năm 2006 và vươn lên 57 bậc. Theo báo cáo, kết quả này đến từ chiến lược ngoại giao chủ động và chính sách nới lỏng thị thực nhất quán.

Ở chiều ngược lại, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ tiếp tục ghi nhận sự suy giảm. Mỹ đã quay trở lại vị trí thứ 10 với 179 điểm đến, sau khi lần đầu rơi khỏi top 10 vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, trong vòng 20 năm qua, Mỹ đã tụt tổng cộng 6 bậc, mức giảm lớn thứ ba toàn cầu. Anh cũng mất 8 điểm đến chỉ trong vòng một năm.

Ở cuối bảng xếp hạng, Afghanistan tiếp tục đứng cuối với chỉ 24 điểm đến miễn thị thực, trong khi Syria và Iraq lần lượt xếp trên. Khoảng cách giữa quốc gia đứng đầu và cuối bảng hiện lên tới 168 điểm đến, cho thấy sự chênh lệch ngày càng lớn về quyền tự do di chuyển toàn cầu.

Các chuyên gia nhận định, "sức mạnh hộ chiếu" không chỉ phản ánh khả năng đi lại, mà còn cho thấy mức độ ổn định chính trị, uy tín ngoại giao và vị thế quốc tế của mỗi quốc gia trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang có nhiều biến động.