Những ý tưởng gây tranh cãi của ứng viên thủ tướng Thái Lan đề xuất 'một phụ nữ có tối đa bốn chồng'

Ông Mongkolkit Suksintharanont. (Ảnh: Thaiger)

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Mongkolkit Suksintharanont - ứng viên đảng Lựa chọn mới Thái Lan - cho biết: “Về bình đẳng giới, phụ nữ nên được phép có không quá bốn chồng, nếu được sự đồng thuận của cả hai bên”.

Đề xuất này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mạng xã hội, khi nhiều người đặt câu hỏi liệu nó phản ánh tư duy tiến bộ, sự châm biếm hay một nỗ lực có chủ đích nhằm khơi gợi thảo luận.

Đây là ý tưởng mới nhất trong một loạt các ý tưởng độc đáo do ông Mongkolkit đề xuất. Ông đã xây dựng hình ảnh dựa trên những tuyên bố gây chú ý, thay vì những cương lĩnh chính sách truyền thống.

Trước đây, ông từng đề xuất thành lập một “lực lượng không gian” cho Thái Lan; trao tiền thưởng cho phụ nữ mang thai để giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh giảm; bắt buộc tập thể dục hằng ngày cho công dân trong độ tuổi lao động để đổi lấy việc tăng lương; tăng cường quân đội, bao gồm cả khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Vũ khí hạt nhân có giá khoảng 640 triệu baht, và Thái Lan có thể sở hữu tới 10 thiết bị hạt nhân nếu nước này có thủ tướng mang tên Mongkolkit", ông tuyên bố.

Ông Mongkolkit lập luận rằng, nếu Thái Lan sở hữu ít nhất 10 đầu đạn hạt nhân, tổng chi phí sẽ vào khoảng 6,4 tỷ baht, con số này không quá cao so với các trang thiết bị quân sự khác như tàu ngầm, có thể có giá hàng chục tỷ baht.

Tuy nhiên, trang Facebook ThaiArmedForce , chuyên về công nghệ quân sự và các vấn đề quốc phòng, đã công khai phản đối đề xuất của ông Mongkolkit. Nền tảng này mô tả ý tưởng đó là bất khả thi, và nếu được thực hiện cũng sẽ vấp phải sự phản đối từ cộng đồng quốc tế.

Trước đó, vào tháng 7 năm ngoái, ông Mongkolkit đã từng gây ra làn sóng phản đối trên mạng khi đề xuất một biện pháp ngăn ngừa lây truyền HIV, cho rằng nên cấm quan hệ tình dục đối với người dân Thái Lan dưới 22 tuổi.