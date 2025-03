'Tôi không muốn chết': Tiếng kêu cứu từ một nạn nhân của Youtuber MrBeast

Sam mới chỉ ở trường quay “Beast Games” vài giờ thì thảm họa ập đến.

Đó là ngày đầu tiên anh chàng đảm nhiệm vai trò hỗ trợ đoàn làm phim tự do tại trường quay Toronto, nơi diễn ra chương trình trò chơi mới của YouTuber MrBeast. Sam lúc này đang giúp phá dỡ một bối cảnh mang tên ‘Beast City’ — thị trấn thu nhỏ với sân bóng rổ, bàn, cabin và một tòa tháp ở phía bắc.

Trong lúc luồn lách giữa ngổn ngang các đạo cụ, Sam bất ngờ ngã gục. Anh không thể cử động cánh tay và cảm thấy đau rát ở vai, sau đó bắt đầu ho ra máu.

“Tôi không muốn chết”, một nhân chứng nhớ lại anh đã nói như vậy.

Vai trái của Sam bị một bộ phận của toà tháp bối cảnh cứa sâu. Anh nằm viện 8 ngày, phải cắt bỏ lá lách và tiến hành phẫu thuật tái tạo vai. Hồ sơ bệnh án cho thấy Sam bị dập phổi, tràn máu màng phổi và tổn thương xương sườn, xương bả vai, cột sống và xương đòn. Sẽ mất rất nhiều tháng vật lý trị liệu để có thể cử động cánh tay bình thường.

Một nhà sản xuất điều hành đã đến thăm và tặng Sam chiếc phong bì đựng thẻ quà tặng DoorDash và Uber trị giá khoảng 1.000 USD. Anh cho biết mình không cảm thấy quá ấn tượng.

“Tai nạn trên phim trường xảy ra, nhưng tai nạn này có vẻ có thể phòng ngừa được”, anh ấy nói với Business Insider trong một cuộc phỏng vấn. “Nếu mọi thứ được tổ chức tốt, ngay từ đầu sự cố đã không xảy ra”.

Vào đầu tháng 8, tờ New York Times đã đưa tin khiếu nại từ hơn một chục thí sinh ẩn danh, phàn nàn về điều kiện sống không đầy đủ và các vấn đề an toàn trong quá trình quay video quảng cáo ở Las Vegas. Năm người chơi đại diện chống lại youtuber Donaldson và các công ty sản xuất đằng sau chương trình, cáo buộc họ không đảm bảo an toàn trong suốt quá trình quay.

Theo đơn kiện, Amazon, công ty sản xuất của MrBeast và công ty sản xuất độc lập Off One's Base LLC còn không hỗ trợ lương tối thiểu, không ngăn chặn hành vi quấy rối tình dục và tạo ra các điều kiện khiến thí sinh bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Bản thân các thí sinh cũng không được nghỉ ngơi đầy đủ, thậm chí phải đối mặt với những hoàn cảnh và điều kiện nguy hiểm.

“Mặc dù những người tham gia biết mình sẽ phải đối mặt với một cuộc thi có khả năng kéo dài và đầy thử thách, song tất cả vẫn nằm ngoài sức tưởng tượng của họ”, các luật sư của những thí sinh giấu tên trong Beast Games cho biết.

Theo lời một số luật sư, một số đã phải nhập viện. Số khác báo cáo rằng họ phải chịu những biến chứng về thể chất và tinh thần.

“Họ phải chịu sự ngược đãi, hạ thấp nhân phẩm và đối với các thí sinh nữ, đó là điều kiện làm việc khắc nghiệt”, luật sư nói.

Theo đơn kiện, những người tham gia Beast Games cũng bị tước mất quyền được chăm sóc y tế, thức ăn, giấc ngủ và các nhu cầu vệ sinh cơ bản. Đa số đều muốn giấu tên để tránh đàm tiếu.

“Các nguyên đơn giấu tên để bảo vệ quyền bảo mật, riêng tư và muốn tránh sự chỉ trích”, đơn kiện nêu rõ.

“Beast Games” là loạt phim truyền hình thực tế dài 10 tập do Donaldson dẫn chương trình và điều hành sản xuất. Phim được quay từ cuối tháng 8 đến tháng 9 tại một cơ sở chế tạo máy bay khép kín và công ty Blink49 chịu trách nhiệm sản xuất. Chương trình có sự tham gia của 1.000 thí sinh, tập trung tham gia các thử thách kỳ lạ và mạo hiểm để giành giải thưởng trị giá 5 triệu USD.

11/9 là ngày làm việc đầu tiên và cũng là cuối cùng của Sam tại “Beast Games”. Một giám sát viên kiêm trợ lý sản xuất cho biết tòa tháp trên phim trường được bao phủ bởi các ô vuông gỗ có kích thước khoảng 8x8 feet mô phỏng như bê tông. Mỗi ô vuông dày khoảng 4 hoặc 5 inch và có vẻ nặng tới vài trăm pound.

“Một ô vuông ở tầng ba đã bị bong ra và rơi ra ngoài”, người giám sát cho biết. “Tôi đã thấy nó rơi xuống. Tôi biết ngay rằng điều này thực sự tồi tệ”.

Tuy nhiên, theo một nhân viên đoàn phim, Sam không sử dụng con đường “đã thiết lập” để thoát khỏi tòa tháp và về mặt kỹ thuật, đó là khu vực bị cấm.

Một cuộc điều tra đang diễn ra

Chiếc xe cứu thương ngay lập tức có mặt tại hiện trường và đưa Sam đến phòng cấp cứu của Trung tâm Khoa học Y tế Sunnybrook. Đoàn làm phim cũng phải dừng công việc trong ngày trong khi Bộ Lao động Ontario — cơ quan bảo vệ người lao động của Canada — và cảnh sát đến hiện trường điều tra sự việc.

Sam cho biết anh lo lắng về triển vọng nghề nghiệp của mình. Anh chàng muốn trở thành một phần của ngành công nghiệp điện ảnh từ năm 10 tuổi và lần đầu tiên xem “Terminator 2” và “Indiana Jones”. Chấn thương tại “Beast Games” khiến anh ám ảnh.

Hơn bất kỳ điều kỳ, Sam muốn được công khai thừa nhận sự cố và điều tra đòi lại công bằng.

“Tôi vẫn không thể sử dụng cánh tay trái của mình như trước đây”, Sam nói. “Hiện tại, tôi chỉ có thể nâng được vật rất nhẹ. Tôi mất lá lách rồi, vì vậy cũng dễ bị suy giảm miễn dịch”.

MrBeast hiện đang sở hữu kênh YouTube có nhiều người theo dõi nhất thế giới với hơn 300 triệu người đăng ký. Ngoài kênh YouTube, anh chàng còn kiếm tiền từ một hệ sinh thái đa dạng trong lĩnh vực kinh doanh, truyền thông, giải trí... song danh tiếng gần đây đã bị ảnh hưởng ít nhiều sau nhiều bê bối từ bắt nạt nhân viên đến lợi dụng người không may mắn để kiếm tiền.

Trong một video hồi tháng 11/2019, anh chàng bị giới chức phát hiện từ thiện bằng tiền giả. Donaldson sau đó lên tiếng giải thích không muốn dùng tiền thật trong lúc quay video để tránh trường hợp quá nhiều người đổ xô đến đòi miễn phí, song điều này không đủ để xoa dịu sự phẫn nộ của đông đảo người theo dõi. Bức xúc càng lên đỉnh điểm hơn nữa khi vào tháng 4/2021, MrBeast bị tố ‘lùa gà’ đầu tư coin.

Không dừng lại ở đó, một số cựu nhân viên từng làm việc dưới trướng Jimmy Donaldson đã chia sẻ với tờ New York Times rằng sếp cũ của mình tạo ra “môi trường làm việc độc hại” và đưa ra “nhiều yêu cầu vô lý”. Mọi thứ đều được giấu nhẹm sau ống kính máy quay.

Theo: Business Insider, Variety