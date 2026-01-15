Cắt dây rốn, nữ hộ sinh vô tình cắt đứt ngón tay trẻ sơ sinh: Bé phải nối ngón, gia đình bàng hoàng

Dư luận Trung Quốc đang dậy sóng trước một sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Nhân dân huyện Xuyi, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, khi một nữ hộ sinh vô tình cắt đứt ngón tay giữa của một trẻ sơ sinh trong lúc cắt dây rốn khi mổ lấy thai.

Vụ việc không chỉ gây tổn thương thể chất cho em bé mới chào đời mà còn để lại cú sốc tâm lý nặng nề cho gia đình, đồng thời làm dấy lên làn sóng phẫn nộ về an toàn y tế trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Red Star News, bé trai được sinh vào sáng ngày 25/12. Chỉ khoảng hai giờ sau ca sinh, người cha họ Sheng bàng hoàng khi được bác sĩ thông báo rằng ngón tay giữa bên trái của con trai đã bị cắt nhầm trong quá trình phẫu thuật. Sai sót nghiêm trọng này khiến em bé phải trải qua hành trình chuyển viện đầy căng thẳng: từ bệnh viện địa phương đến hai cơ sở y tế khác, trước khi được tiếp nhận tại Bệnh viện Nhân dân số 9 Vô Tích, cách nơi sinh ban đầu khoảng 300km, để tiến hành phẫu thuật nối lại ngón tay.

Nữ hộ sinh liên quan đã thừa nhận sai sót, cho rằng các ngón tay của trẻ sơ sinh bất ngờ cử động khi cô đang cắt dây rốn. Tuy nhiên, trong thông báo chính thức ngày 5/1, Ủy ban Y tế huyện Xuyi khẳng định đây là một “sai sót nghiêm trọng”, dẫn đến việc ngón tay của em bé bị “cắt đứt một phần”. Ca phẫu thuật cấy ghép sau đó được xác nhận là thành công, và đứa trẻ đã được chuyển trở lại bệnh viện huyện để tiếp tục phục hồi chức năng. Nữ hộ sinh hiện đã bị đình chỉ công tác, trong khi bệnh viện cam kết chịu toàn bộ chi phí điều trị và chăm sóc lâu dài cho em bé, đồng thời liên tục gửi lời xin lỗi tới gia đình.

Dù vậy, nỗi đau của gia đình không dễ nguôi ngoai. Người cha cho biết vợ anh suy sụp tinh thần, không thể chấp nhận sự thật rằng một tai nạn “ngớ ngẩn” như vậy lại xảy ra trong môi trường y tế mà họ tin tưởng. Ông chia sẻ rằng em bé thường xuyên khóc vì đau, do một chiếc kim thép được cố định trong ngón tay sau phẫu thuật.

Ban đầu, bệnh viện đề xuất mức bồi thường 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.000 USD - khoảng 367 triệu đồng) và cho biết nếu gia đình không đồng ý, vụ việc sẽ được giải quyết theo con đường pháp lý. Đến ngày 6/1, hai bên đã đạt được thỏa thuận bồi thường, song chi tiết không được công bố. “Ngón tay của con tôi đã bớt sưng, nhưng chúng tôi vẫn phải theo dõi sát sao từng ngày,” người cha nói, giọng chưa giấu được lo lắng.

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, kéo theo làn sóng phẫn nộ và thương cảm. Nhiều người bày tỏ sự không thể tin nổi trước một sai sót nghiêm trọng như vậy, đặc biệt khi nạn nhân là một đứa trẻ vừa chào đời. “Là một người mẹ, tôi không thể tưởng tượng nỗi đau này lớn đến mức nào,” một bình luận viết. Một ý kiến khác cho rằng em bé sẽ phải mang theo hậu quả thể chất và tinh thần suốt đời.

Trước sức ép dư luận, cơ quan chức năng tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm những cá nhân liên quan, đồng thời tiến hành cải tổ toàn diện về an toàn y tế tại các bệnh viện trong khu vực nhằm ngăn chặn những sự cố tương tự. Vụ việc này cũng làm sống lại ký ức về hàng loạt sai phạm y tế từng bị phanh phui tại Trung Quốc thời gian gần đây, từ việc ghi nhầm giới tính trẻ sơ sinh đến để người không có chuyên môn tham gia xử lý thuốc men trong ca trực đêm.

Trong khi em bé đang từng ngày hồi phục, câu hỏi lớn vẫn treo lơ lửng trong dư luận: làm thế nào để những “sai sót không thể chấp nhận” như vậy không còn tái diễn trong hệ thống y tế, nơi mỗi quyết định, mỗi thao tác đều gắn liền với sinh mệnh con người.

