Đang đi chơi, người đàn ông nhặt được "kho báu" vàng

Quốc Tiệp, Theo www.nguoiduatin.vn 15:56 17/01/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Đam mê kim loại, một người đàn ông vô tình đã phát hiện ra thứ mà các nhà khảo cổ học ca ngợi là "phát hiện vàng của thế kỷ".

Đang đi chơi, người đàn ông nhặt được "kho báu" vàng- Ảnh 1.

Gần đây, một người đam mê dò tìm kim loại nghiệp dư ở Na Uy tên là Erlend Bore đã phát hiện ra thứ mà các nhà khảo cổ học ca ngợi là "phát hiện vàng của thế kỷ" ở Na Uy. Ảnh: @Erlend Bore.

Đang đi chơi, người đàn ông nhặt được "kho báu" vàng- Ảnh 2.

Ông Erlend Bore đã khai quật được chín mặt dây chuyền vàng chạm khắc, mười viên ngọc trai vàng và ba chiếc nhẫn vàng. Ảnh: @Erlend Bore.

Đang đi chơi, người đàn ông nhặt được "kho báu" vàng- Ảnh 3.

Tất cả đều có niên đại từ thế kỷ thứ 6 Sau Công Nguyên trên đảo Rennesøy. Ảnh: @Erlend Bore.

Đang đi chơi, người đàn ông nhặt được "kho báu" vàng- Ảnh 4.

Ban đầu, Erlend Bore nghĩ rằng mình đã tìm thấy một số đồng xu sô cô la cổ bọc vỏ vàng; nhưng thực tế, ông đã tìm thấy vàng. Ảnh: @Erlend Bore.

Đang đi chơi, người đàn ông nhặt được "kho báu" vàng- Ảnh 5.

“Đây là phát hiện vàng cổ lớn nhất thế kỷ ở Na Uy”, ông Ole Madsen, giám đốc Bảo tàng Khảo cổ học thuộc Đại học Stavanger cho biết trong một tuyên bố. Ảnh: @Erlend Bore.

Đang đi chơi, người đàn ông nhặt được "kho báu" vàng- Ảnh 6.

“Việc tìm thấy nhiều vàng cùng một lúc như vậy là điều cực kỳ hiếm gặp”, Ole Madsen chia sẻ thêm. Ảnh: @Erlend Bore.

Đang đi chơi, người đàn ông nhặt được "kho báu" vàng- Ảnh 7.

Những món trang sức này có thể được chế tác bởi những thợ kim hoàn lành nghề và được đeo bởi những cá nhân quyền lực nhất trong xã hội vào thế kỷ thứ 6 Sau Công Nguyên tại Na Uy. Ảnh: @Erlend Bore.

Trước đó cũng có một người đàn ông ở Úc bất ngờ đổi đời sau khi nhặt được cục vàng trị giá gần 2,5 tỷ đồng.

Người đàn ông đã đào bới khu đất tại một cánh đồng cỏ khi máy dò kim loại liên tục kêu. Sau khi chỉ đào được một viên đạn chì, người đàn ông đã có ý định từ bỏ. Tuy nhiên, chiếc máy tiếp tục phát ra tín hiệu, nên người đàn ông tiếp tục đào sâu hơn và phát hiện ra khối vàng sâu trong lòng đất khoảng 1m.

Đang đi chơi, người đàn ông nhặt được "kho báu" vàng- Ảnh 8.

Khối vàng được trả 160.000 AUD (hơn 2,5 tỷ VND) (nguồn: Dailymail)

Ông Day cho biết, ông đã không tin vào mắt mình dù được khách hàng mang cục vàng đến cho xem tận mắt. "Khi anh ấy cho tôi xem cục vàng, lúc đầu tôi không tin vào mắt mình. Anh ấy run rẩy một cách sợ hãi. Anh ta đã không ngủ được suốt 3 ngày sau đó", ông Day kể.


Trúc Chi (t/h Tri Thức & Cuộc sống, Dân Việt)

Những phần thưởng tồi tệ nhất trong tiệc tất niên công ty, thà đừng trúng còn hơn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày