Động đất mạnh gây rung chuyển ở Mexico

Cư dân Mexico City chạy ra đường ngay sau nửa đêm 16/1/2026 để tránh động đất (Ảnh: Cuartoscuro.com)

Tuy nhiên, giới chức Mexico đã nhanh chóng báo cáo rằng không có thiệt hại nào do động đất được ghi nhận.

Trận động đất mạnh 5.0 độ hầu như không cảm nhận được ở hầu hết thủ đô Mexico City nhưng đã gây ra một số rung lắc nhẹ hơn gần tâm chấn ở bang Guerrero ven bờ Thái Bình Dương.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngay sau vụ động đất, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết không có thiệt hại nào được báo cáo, đồng thời nói thêm rằng: "Cơ quan Điều phối bảo vệ dân sự quốc gia đang bắt đầu quy trình xem xét tại Mexico City và các khu vực xung quanh tâm chấn động đất".

Vài giờ sau, chính quyền liên bang Mexico và bang Guerrero cho biết không có trường hợp thương vong do động đất nào được báo cáo, đồng thời xác nhận không có thiệt hại đáng kể nào đối với cơ sở hạ tầng được xác định.

Colombia ghi nhận động đất mạnh 5 độ ở Khu vực hành chính Santander (Ảnh: Volcano Discovery)



Cơ quan Địa chấn Quốc gia Mexico (SSN) mô tả trận động đất này là dư chấn liên quan đến vụ động đất vào ngày 2/1.

"Tính đến 8h ngày 17/1, chúng tôi đã ghi nhận 4.700 dư chấn liên quan đến trận động đất mạnh 6,5 độ xảy ra ở San Marcos, bang Guerrero vào ngày 2/1/2026. Trong đó, dư chấn mạnh nhất đạt cường độ 5" - Cơ quan An toàn Thiên nhiên Quốc gia (SSN) thông tin. Thêm 48 dư chấn nữa đã xảy ra trong 7 giờ ngay sau trận động đất, dư chấn mạnh nhất chỉ đạt 4,1 độ.

Các thông tin trên báo chí cho biết tâm chấn của trận động đất mạnh 5 độ nằm cách San Marcos 17 km về phía Tây Nam và cách Acapulco khoảng 70 km về phía Nam.

Cùng ngày 16/1, một trận động đất có cường độ 5 đã được ghi nhận vào sáng sớm gần Piedecuesta, Khu vực hành chính Santander, Colombia.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Colombia (SGC), trận động đất xảy ra lúc 2h05 sáng 16/1 (theo giờ địa phương), ở độ sâu trung bình 139 km. Cường độ của trận động đất có thể đã bị giảm bớt do tâm chấn ở độ sâu tương đối lớn dưới mặt đất.