Động đất mạnh rung chuyển bờ biển Mỹ

(Ảnh minh họa: Unsplash)

Trung tâm Nghiên cứu Địa khoa Đức (GFZ) cho biết tâm chấn nằm ngoài khơi bờ biển Oregon, ở độ sâu khoảng 10 km. Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) xác định tâm chấn cách thành phố Bandon khoảng gần 300 km về phía Tây và cách thủ phủ Salem hơn 260 km, với rung chấn được ghi nhận trên diện rộng dọc khu vực ven biển Tây Bắc Thái Bình Dương.

Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại vật chất do trận động đất này gây ra.

(Ảnh minh họa: Jang)

Giới chức Mỹ khẳng định không có cảnh báo sóng thần nào được ban bố. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Quốc gia, trực thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), cho biết trận động đất không gây nguy cơ hình thành sóng thần, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh theo dõi thông tin từ các nguồn chính thức.

Theo USGS, một số khu vực ven biển có thể cảm nhận rung lắc nhẹ, song các khu dân cư lớn không chịu tác động đáng kể. Người dân được khuyến khích báo cáo trải nghiệm rung chấn nhằm hỗ trợ công tác theo dõi và đánh giá địa chấn.

Khu vực ngoài khơi giáp ranh giữa Oregon và bang California nằm trong vành đai hoạt động địa chấn mạnh, chịu ảnh hưởng của đới hút chìm Cascadia, nơi các mảng kiến tạo thường xuyên va chạm. Phần lớn các trận động đất tại đây xảy ra ngoài khơi và ít gây ảnh hưởng trên đất liền, song các chuyên gia cảnh báo những trận động đất lớn hơn vẫn có thể tác động rộng khắp khu vực ven biển Tây Bắc nước Mỹ.