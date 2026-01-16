Người Anh sợ mùa đông vì "bão giá": Hứng nước tắm để xả bồn cầu, đêm lạnh cóng cũng không dám bật máy sưởi

Trời lạnh không dám mở máy sưởi

Roger Cliffe-Thompson là một trong hàng triệu người hưu trí tại Anh đang chật vật bước qua mùa đông khắc nghiệt. Từng là giáo viên trung học, ông Roger tiếp tục công việc hỗ trợ người sa sút trí tuệ tại một viện dưỡng lão ở Merseyside. Lương hưu nhà nước không đủ sống, ông buộc phải đi làm để trả khoản thế chấp nhà kéo dài đến tận năm 99 tuổi.

Dù có thu nhập thêm, Roger vẫn phải tính toán từng đồng. Ông cố gắng giữ chi phí năng lượng ở mức một bảng mỗi ngày, nhưng những đợt rét đậm gần đây đã đẩy con số này lên gấp đôi.

"Ban đêm, tôi chỉ dám bật chiếc chăn điện tiêu tốn khoảng 3 xu một giờ. Còn ban ngày, các thiết bị sưởi gần như tắt hoàn toàn", người đàn ông 82 tuổi kể. Thậm chí, để tiết kiệm nước, ông lắp đồng hồ đo và tận dụng nước tắm thừa để dội nhà vệ sinh.

Vương quốc Anh đã phải hứng chịu thời tiết lạnh giá vào đầu năm 2026

Theo Roger, nhiều bạn già của ông cũng đang sống tằn tiện như vậy. Ngoài nỗi lo cơm áo, họ còn gánh chịu "bão giá" từ các dịch vụ khác. Đơn cử, phí bảo hiểm ôtô của Roger đã tăng vọt từ 1.000 lên 5.200 bảng (hơn 182 triệu đồng) khi ông bước sang tuổi 80, buộc ông phải tìm kiếm nhà cung cấp khác.

Không may mắn có sức khỏe để đi làm như Roger, bà Tessa, 71 tuổi, đón mùa đông trong sự lo âu tột độ. Chính phủ Anh mới đây đã cắt giảm khoản trợ cấp nhiên liệu mùa đông (Winter Fuel Payment), vốn hỗ trợ 200-300 bảng mỗi năm cho người cao tuổi. Do thu nhập vượt mức quy định một chút, bà Tessa bị loại khỏi danh sách nhận hỗ trợ.

"Tôi đang tính phải bán bớt đồ đạc và hạn chế bật sưởi tối đa", bà Tessa nói. Sống một mình và dựa vào lương hưu cùng khoản trợ cấp nhỏ từ Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS), bà lo ngại sức khỏe sẽ suy sụp khi phải sống trong căn nhà lạnh lẽo kéo dài.

Nhịn ăn để qua mùa đông

Tổ chức Age UK (Tổ chức từ thiện hàng đầu tại Vương quốc Anh dành cho người cao tuổi) cảnh báo rằng, nhiều người cao tuổi đang buộc phải thực hiện những "biện pháp quyết liệt" như bỏ bữa, sử dụng ít điện hơn hoặc tắm ít hơn để tiết kiệm tiền trong mùa đông này.

Nghiên cứu của tổ chức từ thiện cho thấy một phần ba (33%) người trên 65 tuổi đang sử dụng ít điện hơn trong mùa đông để tiết kiệm chi phí, trong khi 35% cho biết họ đang giảm nhiệt độ sưởi ấm.

Khoảng một phần bảy (15%) cũng cho biết họ sẽ tắm ít hơn, và một phần hai mươi (5%) cho biết họ sẽ phải bỏ bữa.

Theo tổ chức từ thiện này, hiện đã có khoảng 1,9 triệu người cao tuổi sống trong cảnh nghèo đói , và con số này dự kiến sẽ vượt mốc hai triệu trong những năm tới nếu không có hành động nào được thực hiện.

Tổ chức Age UK cảnh báo rằng nhiều người cao tuổi đang phải nhịn ăn, nhịn tắm và không dám bật máy sưởi trong mùa đông lạnh giá

Tổ chức Age UK cho biết, họ đang mạnh mẽ khuyến khích những người hưởng lương hưu mới và hiện tại vào năm 2026 kiểm tra xem họ có đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính nào trong năm nay hay không, đồng thời phát động chiến dịch "khủng hoảng tiềm ẩn ngay trước mắt".

Theo nghiên cứu của Age UK, nhiều người lớn tuổi không nhận được hỗ trợ tài chính vì họ cho rằng mình không đủ điều kiện, hoặc cảm thấy khó khăn và nản lòng khi tự mình hoàn thành đơn đăng ký mà không có sự trợ giúp .

Caroline Abrahams CBE, giám đốc tổ chức từ thiện Age UK, cho biết: “Là một quốc gia, chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết vấn nạn nghèo đói trong số người cao tuổi, một tệ nạn xã hội mà chúng ta lo ngại sẽ trở nên trầm trọng hơn khi dân số già đi, trừ khi có sự thay đổi nào đó diễn ra sớm.

“Mục tiêu cuối cùng là người cao tuổi có thu nhập thấp không phải trải qua nhiều thủ tục rắc rối để được nhận thêm trợ cấp mà được cấp trợ cấp một cách tự động.”

Người đứng đầu tổ chức từ thiện kêu gọi chính phủ "thúc đẩy mạnh mẽ" việc khuyến khích người hưởng trợ cấp hưu trí để đảm bảo không một người về hưu nào bị bỏ sót.

Đây là khoản trợ cấp dành cho người về hưu có thu nhập thấp lên đến 218,15 bảng Anh (7,6 triệu) một tuần nếu họ độc thân hoặc 332,95 bảng Anh (11,7 triệu đồng) một tuần nếu cả hai vợ chồng cùng hưởng trợ cấp.

Bộ Lao động và Hưu trí (DWP) mô tả trợ cấp hưu trí là một loại trợ cấp "hộ chiếu", mở ra cánh cửa đến nhiều hỗ trợ tài chính hơn là chỉ khoản bổ sung. Điều này bao gồm trợ cấp nhà ở, hỗ trợ thế chấp, giấy phép truyền hình miễn phí và gần đây nhất là trợ cấp nhiên liệu mùa đông.

Theo dự báo mới đây của nhóm nghiên cứu Policy in Practice, khoảng 1,6 tỷ bảng Anh tiền trợ cấp hưu trí sẽ không được nhận trong năm 2025/26, và hơn 750.000 người về hưu sẽ bị mất khoản tiền này.