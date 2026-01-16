Khoảnh khắc lịch sử: 4 phi hành gia vừa trở về Trái đất sau 1 sự kiện chưa từng có tiền lệ!

Một sự cố y tế khẩn cấp đã xảy ra trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) khi một trong bốn phi hành gia gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Vì lý do an toàn, nhiệm vụ đã phải kết thúc sớm và các phi hành gia đã trở về Trái đất. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) phải sơ tán phi hành đoàn vì lý do y tế.

4 phi hành gia đã trở về Trái đất an toàn vào rạng sáng thứ Năm (15/1) theo giờ Mỹ, khép lại một tuần đầy kịch tính và bất thường trên vũ trụ, buộc phi hành đoàn phải rời ISS sớm hơn dự kiến khoảng một tháng do một vấn đề y tế phát sinh trên quỹ đạo.

Các phi hành gia NASA Zena Cardman và Mike Fincke, phi hành gia Nhật Bản Kimiya Yui và phi hành gia người Nga Oleg Platonov đã đáp xuống vùng biển Thái Bình Dương, ngoài khơi bờ biển San Diego, vào lúc 3:41 sáng giờ miền Đông (ET) sau hành trình kéo dài gần 11 giờ.

"Thay mặt SpaceX và NASA, chào mừng Crew-11 trở về nhà," các kiểm soát viên sứ mệnh đã liên lạc qua bộ đàm với các phi hành gia ngay sau khi tàu Dragon của họ chạm mặt nước.

Sự trở về của họ đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử 25 năm của trạm vũ trụ, một sứ mệnh phải cắt ngắn do vấn đề y tế.

Chuyến trở về được cả thế giới dõi theo

Trong cuộc họp báo sau khi hạ cánh, Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết cả bốn phi hành gia đều "an toàn và tinh thần tốt".

"Tất cả các thành viên phi hành đoàn hiện đang trải qua quy trình đánh giá y tế thông thường sau khi hạ cánh," ông nói. "Thành viên phi hành đoàn đang được quan tâm (về sức khỏe) vẫn ổn. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cập nhật về sức khỏe của họ ngay khi phù hợp."

Tàu vũ trụ SpaceX Crew Dragon Endeavour đáp xuống Thái Bình Dương ngoài khơi San Diego vào thứ Năm (15/1). (Nguồn: NASA)

Vì lý do quyền riêng tư y tế, NASA không tiết lộ danh tính của thành viên bị ảnh hưởng cũng như không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về sự cố y tế này.

Ông Isaacman gọi đây là một "tình huống nghiêm trọng" trên quỹ đạo, buộc cơ quan vũ trụ phải đưa ra quyết định hiếm hoi là đưa các phi hành gia về nhà sớm. Tuy nhiên, ông cho biết thành viên phi hành đoàn nói trên vẫn an toàn và ổn định kể từ đó.

Tại cuộc họp báo tuần trước, ông Isaacman cho biết quyết định đưa các thành viên phi hành đoàn trở về được đưa ra với sự thận trọng cao độ.

Vấn đề y tế này đã buộc NASA phải hủy bỏ một chuyến đi bộ ngoài không gian đã lên kế hoạch vào ngày 8 tháng 1, vốn dự kiến để Cardman và Fincke thực hiện các nâng cấp bên ngoài ISS. Chuyến đi bộ ngoài không gian thứ hai, ban đầu dự kiến diễn ra vào sáng thứ Năm, cũng đã bị hoãn lại.

Các đội cứu hộ tiếp cận tàu Dragon. (Nguồn: NASA)

Trước khi rời trạm tiền đồn trên quỹ đạo, Fincke cho biết ông và các đồng nghiệp đều "ổn định, an toàn và được chăm sóc tốt".

"Đây là một quyết định có chủ đích nhằm cho phép các đánh giá y tế chính xác được thực hiện trên mặt đất, nơi có đầy đủ các khả năng chẩn đoán," Fincke viết trong một tuyên bố trên LinkedIn. "Đó là quyết định đúng đắn, ngay cả khi nó có chút buồn vui lẫn lộn."

Các phi hành gia đã trở về Trái đất trên cùng một tàu SpaceX Dragon mà họ đã sử dụng để bay lên trạm vũ trụ.

Hành trình trở về diễn ra suôn sẻ, với các kiểm soát viên sứ mệnh báo cáo "điều kiện thời tiết hoàn hảo" tại địa điểm hạ cánh ngoài khơi bờ biển California. Dù hãm và dù chính của con tàu đã bung thành công vài phút trước khi hạ cánh, giúp làm chậm tàu vũ trụ trước khi chạm mặt nước.

Hoạt động thu hồi tàu vũ trụ Crew-11 Dragon Endeavour của NASA và bốn thành viên phi hành đoàn. (Nguồn: NASA)

Nhân viên SpaceX đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra con tàu trước khi nó được cẩu lên boong tàu thu hồi. Người ta có thể thấy những chú cá heo đang bơi lội tung tăng xung quanh khi con tàu dập dềnh trên đại dương.

Fincke là người đầu tiên được hỗ trợ ra khỏi tàu, khoảng 50 phút sau khi hạ cánh, tiếp theo là Cardman, Yui và Platonov. Các thành viên phi hành đoàn đều tươi cười khi bước ra, giơ ngón tay cái và vẫy tay chào trước ống kính.

Các thành viên phi hành đoàn, được gọi là Crew-11, đã trải qua 165 ngày trên trạm vũ trụ. Đây là chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên của Cardman và Platonov, trong khi Yui hoàn thành chuyến đi thứ hai vào quỹ đạo. Trong khi đó, Fincke hiện đã có 4 chuyến bay vào vũ trụ trong sự nghiệp của mình.

Phi hành đoàn đến ISS vào tháng 8 và dự kiến ở lại cho đến cuối tháng 2. Với sự rời đi sớm của Crew-11, chỉ còn ba người trên trạm vũ trụ: phi hành gia NASA Chris Williams và các phi hành gia người Nga Sergey Kud-Sverchkov và Sergei Mikaev.

Từ trái sang, các phi hành gia Zena Cardman, Mike Fincke, Kimiya Yui và Oleg Platonov rời tàu Dragon Endeavour vào thứ Năm. (Nguồn: NASA)

Đợt luân chuyển phi hành đoàn trạm vũ trụ tiếp theo dự kiến cất cánh không sớm hơn ngày 15 tháng 2, nhưng NASA cho biết họ đang xem xét các phương án để đẩy sớm chuyến bay đó. Dù vậy, Williams có thể sẽ là phi hành gia NASA duy nhất giám sát các thí nghiệm khoa học và hoạt động của Hoa Kỳ trên trạm trong ít nhất vài tuần.

Joel Montalbano, phó quản lý ban điều hành Sứ mệnh Hoạt động Không gian của NASA, cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Năm rằng các quan chức cơ quan sẽ cân nhắc thời điểm tốt nhất cho chuyến bay trạm vũ trụ tiếp theo, được gọi là Crew-12, phù hợp với nhu cầu của trạm vũ trụ và các vụ phóng sắp tới khác vào tháng 2, bao gồm cả sứ mệnh Artemis II của NASA.

Sứ mệnh đó là một chuyến bay thử nghiệm quan trọng sẽ đưa 4 phi hành gia vào hành trình khoảng 10 ngày vòng quanh mặt trăng.

"Đây là những gì chúng tôi sẽ dành vài ngày tới để giải quyết," ông Montalbano nói.

Nguồn: NBC News