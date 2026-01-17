Vượt thời gian 13 tỉ năm, "quái vật trong kén" hiện hình

Kể từ khi hoạt động vài năm trước, James Webb đã phô bày hàng loạt hình ảnh về những chấm đỏ nhỏ (Little Red Dots), được cho là "bóng ma" của các vật thể từng tồn tại trong vũ trụ sơ khai.

Nhưng không ai biết loại vật thể nào đã tạo ra các chấm đỏ này. Vì vậy, một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Nature đã đi tìm đáp án.

Những chấm đỏ nhỏ là "quái vật" từ vũ trụ sơ khai - Ảnh: NASA/ESA/CSA

Các nhà vật lý thiên văn tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch) chỉ ra rằng những chấm đỏ nhỏ là những lỗ đen đang phát triển nhanh chóng được bao bọc bởi khí ion hóa giống như chiếc kén, xuất hiện ngay sau sự kiện Big Bang khai sinh vũ trụ 13,8 tỉ năm trước.

Những kén này nóng lên khi các lỗ đen nuốt chửng vật chất xung quanh, phát ra bức xạ mạnh được lọc qua khí và xuất hiện dưới dạng ánh sáng đỏ đặc trưng được camera hồng ngoại của James Webb ghi lại.

Ước tính các lỗ đen này có khối lượng thấp hơn nhiều so với kiểu lỗ đen khổng lồ mà các nhà khoa học từng dự đoán.

Quá trình này tạo ra lượng nhiệt cực lớn, tỏa ra xuyên qua kén. Chính bức xạ xuyên qua kén là thứ tạo nên màu đỏ đặc trưng cho những chấm đỏ nhỏ.

Mặc dù nhỏ hơn dự đoán, các lỗ đen này vẫn thuộc hàng "quái vật" với khối lượng gấp 10 triệu lần Mặt Trời và có đường kính hàng triệu km, lớn hơn nhiều so với lỗ đen Sagittarius A* (viết tắt là Sgr A*) giữa thiên hà Milky Way chúng ta.

Chúng cũng đang lớn dần nhờ "ăn" kén khí để chui ra, sau đó sẽ bắt đầu quá trình sáp nhập nhau để ngày một trở nên vĩ đại.

Các phát hiện mới đã giúp giải thích lý do mà các lỗ đen quái vật có thể phát triển nhanh chóng đến khó hiểu ngay trong môi trường vũ trụ sơ khai nghèo nàn về mặt hóa học và thiếu nguyên liệu để "xây dựng".

Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục phân tích dữ liệu từ các chấm đỏ nhỏ, bởi đây là khoảnh khắc rất hiếm hoi khi James Webb ghi lại được hình ảnh các lỗ đen non trẻ ngay giữa giai đoạn phát triển mạnh mẽ của chúng.