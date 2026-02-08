Người giàu nhất lịch sử Elon Musk cảm thán 'Tiền không mua được hạnh phúc'

Theo Forbes, Elon Musk vừa trở thành người đầu tiên trong lịch sử sở hữu tài sản vượt 800 tỷ USD (20,7 triệu tỷ đồng), sau khi SpaceX mua lại công ty AI và mạng xã hội xAI của ông.

Một số dự đoán cho rằng vị tỷ phú có khả năng trở thành người đầu tiên trên thế giới có khối tài sản 1.000 tỷ USD trong những năm tới.

Dỳ vậy, người giàu nhất thế giới dường như vẫn không thấy hạnh phúc.

Mới đây, Elon Musk gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng khi bình luận về câu nói nổi tiếng "Tiền không mua được hạnh phúc" .

Ông cho biết: "Ai nói câu này thực sự biết mình đang nói gì" , kèm theo biểu tượng mặt buồn. Chỉ trong vài giờ, phát biểu của CEO Tesla đã thu hút tới hơn 34 triệu người dùng.

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Reuters)

Câu nói "Tiền không mua được hạnh phúc" tồn tại trong văn hóa đại chúng suốt nhiều thế kỷ, có nguồn gốc từ triết gia Jean-Jacques Rousseau vào thế kỷ 18.

Ý nghĩa của câu nói nhấn mạnh dù tiền có thể mang lại sự thoải mái và an toàn, nhưng không thể đảm bảo hạnh phúc thực sự, mà điều này đến từ các giá trị phi vật chất như mối quan hệ, mục đích sống và sự thanh thản nội tâm.

Phát biểu của Elon Musk đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận lớn trên mạng xã hội, với nhiều người đồng tình và không ít người chỉ trích.

Một người dùng đặt câu hỏi: "Vậy ông đang không hạnh phúc à?" .

Một người khác hài hước bình luận: "Hãy cho tôi 1 tỷ USD trước, để tôi tự kiểm chứng đã" .

Một người nữa viết: "Tôi thà buồn mà là tỷ phú còn hơn buồn mà không có tiền" .

Những người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng cũng thể hiện sự quan tâm với vấn đề này.

Derek Guy, nhà văn người Mỹ gốc Canada đặt câu hỏi: “Nếu chúng ta muốn tối đa hóa hạnh phúc, liệu điều đó có nghĩa là chúng ta nên phân phối lại của cải từ các tỷ phú, những người mà tiền bạc không tạo ra nhiều khác biệt, cho những người nghèo và bệnh tật, những người mà nguồn lực đó có thể cứu sống họ? Chẳng hạn như dưới hình thức viện trợ nhân đạo ở các nước nghèo?” .

Tác giả Maddox bình luận: “Ông có nghĩ rằng điều đó liên quan đến việc tất cả những gì ông làm là gieo rắc hận thù và tiêu cực vào thế giới, và điều đó liên tục phản hồi lại cho ông không?”

Bill Ackman, nhà quản lý quỹ đầu cơ nổi tiếng, chia sẻ: "Rất nhiều niềm hạnh phúc đến từ việc giúp đỡ người khác. Ông đã giúp hàng triệu người và có thể một ngày nào đó là hàng tỷ người. Hạnh phúc cũng có thể đến từ một mối quan hệ lâu dài với một người đặc biệt" .