Khách chi hơn 710 triệu đồng mua bảo hiểm nhân thọ nhưng công ty không nhận được tiền: “Hợp đồng của ông không tồn tại”

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, Tưởng Khánh Phát, nguyên trưởng khu vực thuộc bộ phận dịch vụ đường Thanh Niên của Chi nhánh Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Trung Quốc tại Vũ Hán, đã bị Tòa án quận Giang Hán xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 6 năm tù về tội chiếm dụng vốn và lừa đảo. Cơ quan xét xử xác định trong khoảng thời gian kéo dài nhiều năm, bị cáo đã chiếm dụng tổng cộng hơn 530.000 NDT (hơn 1,9 tỷ đồng) tiền phí bảo hiểm của 57 khách hàng, đồng thời gian lận thêm 6.000 NDT (hơn 22 triệu đồng) tiền hoàn bảo hiểm.

Theo đó, Tưởng Khánh Phát gia nhập Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Trung Quốc từ tháng 9/1996. Trong quá trình làm việc lâu dài trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, người này đã xây dựng được mạng lưới khách hàng nhất định và trực tiếp tham gia các hoạt động tiếp thị, tư vấn, thu phí cũng như hỗ trợ khách hàng hoàn tất thủ tục tham gia bảo hiểm.

Tháng 5/2002, thông qua lời giới thiệu của Tưởng Khánh Phát, một khách hàng họ Triệu ở Vũ Hán đã quyết định mua bảo hiểm cho gia đình 3 người với tổng phí lên tới 190.000 NDT (hơn 710 triệu đồng). Ngay sau khi nhận tiền, Tưởng Khánh Phát lập biên lai mang danh nghĩa công ty và giao cho khách hàng.

Ảnh minh họa: Internet

Một năm sau đó, ông Triệu không nhận được bất kỳ khoản hoàn trả hay cổ tức nào từ phía công ty bảo hiểm. Nghi ngờ có sai sót, ngày 4/6/2003, ông Triệu trực tiếp đến trụ sở công ty để kiểm tra. Nhân viên tiếp nhận tra cứu trên hệ thống dữ liệu và phát hiện không hề tồn tại hợp đồng bảo hiểm trị giá 190.000 NDT mang tên khách hàng này.

Công ty sau đó yêu cầu Tưởng Khánh Phát giải trình. Trước sự việc, nhân viên này thừa nhận đã sử dụng khoản tiền nói trên cho mục đích cá nhân. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công ty bảo hiểm lập tức trình báo vụ việc với cơ quan công an địa phương.

Ngay trong ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ Tưởng Khánh Phát và triển khai kiểm tra toàn bộ chứng từ liên quan đến nhân viên này. Việc đối chiếu từng biên lai thu tiền với sổ sách kế toán của công ty bảo hiểm cho thấy hành vi sai phạm không chỉ diễn ra trong một trường hợp riêng lẻ.

Kết quả điều tra xác định ngay từ năm 1997, Tưởng Khánh Phát đã bắt đầu lợi dụng vị trí công việc để trục lợi. Trong giai đoạn từ tháng 10/1997 đến tháng 5/2003, bị cáo đã lợi dụng việc tiếp cận khách hàng trực tiếp, thu phí thay cho công ty và xử lý thủ tục tham gia bảo hiểm để chiếm dụng tiền của người mua.

Tổng cộng 57 khách hàng đã bị ảnh hưởng với số tiền liên quan hơn 530.000 NDT. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định Tưởng Khánh Phát đã gian lận để chiếm đoạt thêm 6.000 NDT tiền hoàn bảo hiểm của một khách hàng khác.

Sau khi chiếm dụng được tiền, bị cáo đã sử dụng cho nhiều mục đích cá nhân, bao gồm mua nhà, chi tiêu cá nhân, tham gia cờ bạc, mua xe và đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, hành vi sai phạm kéo dài nhiều năm của đối tượng này cuối cùng cũng bị phát hiện và xử lý theo quy định pháp luật Trung Quốc.

Tại phiên tòa sơ thẩm gần đây, Tòa án quận Giang Hán kết luận hành vi của Tưởng Khánh Phát đã cấu thành các tội chiếm dụng vốn và lừa đảo, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi khách hàng cũng như uy tín của tổ chức bảo hiểm. Bị cáo bị tuyên phạt 6 năm tù giam theo quy định.

Thông qua vụ việc, cơ quan công tố Trung Quốc cũng khuyến cáo người dân khi tham gia bảo hiểm cần thận trọng trong quá trình giao dịch, đặc biệt khi ủy quyền cho nhân viên đại lý thực hiện thủ tục. Ngoài việc yêu cầu xuất biên lai hợp lệ tại thời điểm nộp tiền, khách hàng cần theo dõi và yêu cầu cung cấp hợp đồng bảo hiểm chính thức trong thời gian sớm nhất để đảm bảo quyền lợi và tránh rủi ro phát sinh.

(Theo Sina)