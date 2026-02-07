Phát hiện chim bồ câu đeo vòng vàng trên cổ, giá trị gây bất ngờ

Con chim bồ câu đã nhanh chóng lấy đi một sợi dây chuyền vàng trị giá 1 lakh rupee (28 triệu đồng) từ một cửa hàng trang sức ở chợ vàng Degana ở Nagaur, Rajasthan, Ấn Độ. Điều này đã gây bất ngờ và hoảng loạn trong giới thương nhân trước khi món trang sức được thu hồi an toàn.

Theo lời kể của các thương nhân địa phương, một số nghệ nhân đang bận rộn chế tác đồ trang sức trong cửa hàng thì một con chim bồ câu bất ngờ bay vào, chỉ trong vài giây nó đã dùng mỏ ngoạm lấy một sợi dây chuyền vàng rồi bay đi.

Sợi dây chuyền vàng trên cổ con chim bồ câu.

"Chúng tôi theo dõi con chim bồ câu, nó đậu trên mái nhà và ở đó một lúc. Con chim lắc đầu và sợi dây chuyền đã rơi vào cổ nó", một chủ cửa hàng kể lại.

Ngay khi thông tin về vụ việc lan truyền, nhiều người qua đường đã tập trung bên ngoài cửa hàng và theo dõi con chim bồ câu. Một số người thậm chí còn trèo lên mái nhà để bắt chim, nhưng nó đã bay đi mất. Tuy nhiên, lần này người chủ cửa hàng đã may mắn khi sợi dây chuyền vàng rơi xuống mái nhà. Các thương nhân thở phào nhẹ nhõm và nhặt được nó một cách an toàn.

Các chủ cửa hàng trang sức cho biết: "Mặc dù nỗi lo trộm cắp và cướp bóc luôn hiện hữu, nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một con chim bồ câu tha vàng đi. Nhiều người còn nói đùa rằng giờ họ sẽ phải lắp lưới bảo vệ trên mái nhà và cửa sổ".