Phát hiện thi thể người đàn ông trên ngọn cây cọ

Trong một vụ việc đau lòng xảy ra tại huyện Rajanna Sircilla, bang Telangana, Ấn Độ, một người khai thác nhựa cọ đã tử vong sau khi trèo lên cây cọ để làm công việc thường nhật.

Nạn nhân, được xác định là Saili Kishan, là trụ cột duy nhất của gia đình và sống dựa vào nghề truyền thống này.

Kishan, một cư dân của làng Jillella, thuộc xã Thangallapalli, đã trèo lên cây để lấy nhựa như thường lệ. Tuy nhiên, bi kịch đã xảy ra khi anh vô tình tử vong trên chính cái cây đã nuôi sống gia đình mình. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ tai nạn thương tâm này.

Người đàn ông được phát hiện tử vong khi đang trèo lên cây cọ.

Người dân vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của một người đàn ông cần cù, tận tâm với nghề nghiệp. Kishan để lại vợ và hai con, giờ đây họ mất đi trụ cột chính trong gia đình.

Người dân làng đã kêu gọi chính phủ hỗ trợ tài chính cho gia đình nạn nhân, nhấn mạnh những rủi ro mà những người khai thác nhựa cọ phải đối mặt khi họ phụ thuộc vào công việc nặng nhọc và nguy hiểm này để mưu sinh.

Vụ việc là lời nhắc nhở về những nguy hiểm liên quan đến các nghề đòi hỏi người lao động phải leo lên những cây cao mà không có các biện pháp an toàn đầy đủ. Chính quyền dự kiến sẽ điều tra vụ việc trong khi người dân địa phương bày tỏ sự ủng hộ đối với gia đình nạn nhân.