Phát hiện thi thể ngôi sao TikTok Myanmar ở biên giới Thái Lan

Ko Tin Zaw Htwe là một người nổi tiếng trên TikTok tại Myanmar (Ảnh: Tin Zaw Htwe)

Lệnh truy nã được ban hành sau khi thi thể nạn nhân được phát hiện trong khu vực rừng thuộc huyện Mae Sot, tỉnh Tak, giáp biên giới Thái Lan - Myanmar.

Nạn nhân được xác định là Ko Tin Zaw Htwe, 25 tuổi, người có hơn 800.000 người theo dõi trên nền tảng TikTok và là gương mặt có ảnh hưởng trong cộng đồng LGBTQIA2S+. Thi thể của nạn nhân được phát hiện vào ngày 20/1 dưới lớp cỏ, phía sau làng Pha Thong, xã Mae Tao Phae, huyện Mae Sot.

Theo cảnh sát địa phương, nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng nằm úp mặt xuống đất, có dấu hiệu bị tấn công nghiêm trọng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một số vật dụng cá nhân và một vật cứng dính máu, được cho là liên quan đến vụ án. Nhiều tài sản có giá trị của nạn nhân được xác định đã bị lấy đi.

Qua điều tra ban đầu, cảnh sát cho biết Mae Sot là nơi nạn nhân sinh sống và làm việc trong thời gian gần đây. Những người quen cho hay, tối 18/1, Ko Tin Zaw Htwe rời nơi ở sau khi nhận được một cuộc gọi cầu cứu thông qua mạng xã hội. Do tin tưởng người liên hệ, nạn nhân đã đến điểm hẹn và sau đó mất liên lạc.

Cảnh sát nhận định nhiều khả năng nạn nhân đã bị dụ đến một địa điểm hẻo lánh, nơi xảy ra vụ sát hại. Một người dân địa phương trong lúc chăn thả gia súc đã phát hiện thi thể và trình báo cơ quan chức năng. Hiện danh tính các nghi phạm chưa được công bố, song nhà chức trách cho rằng hung thủ có thể là người quen biết với nạn nhân, điều này lý giải vì sao nạn nhân đồng ý gặp gỡ tại khu vực vắng người.

Thi thể nạn nhân đã được chuyển tới bệnh viện tại Mae Sot để phục vụ công tác khám nghiệm pháp y. Gia đình và bạn bè của Ko Tin Zaw Htwe đã tổ chức lễ tưởng niệm tại một ngôi chùa địa phương, trước khi tiến hành hỏa táng theo phong tục.

Vụ việc gây rúng động cộng đồng người Myanmar đang sinh sống tại khu vực biên giới Thái Lan, đồng thời làm dấy lên lo ngại về an toàn cá nhân, đặc biệt đối với những người hoạt động trên mạng xã hội và cộng đồng LGBTQIA2S+. Cảnh sát Thái Lan khẳng định đang đẩy nhanh điều tra, thu thập thêm chứng cứ và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm sớm xác định, bắt giữ các đối tượng gây án, đưa vụ việc ra ánh sáng.