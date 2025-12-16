Myanmar quyết tâm xóa bỏ lừa đảo trực tuyến

Ngày 14/12, Myanmar đã tái khẳng định quyết tâm xóa bỏ các hoạt động lừa đảo viễn thông và cờ bạc trực tuyến, đồng thời nhấn mạnh đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia.

Giới chức Myanmar cho biết các hành vi này làm xói mòn lòng tin xã hội, gây tổn hại kinh tế và ảnh hưởng tới uy tín quốc gia, đồng thời khẳng định sẽ không dung túng cho bất kỳ hoạt động phi pháp nào. Trong hơn 2 năm qua, Myanmar đã triển khai nhiều chiến dịch truy quét, hồi hương hơn 70.000 công dân nước ngoài liên quan đến các đường dây lừa đảo.

(Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, Myanmar đã phá dỡ hàng trăm công trình được sử dụng làm trung tâm lừa đảo tại các khu vực biên giới. Nước này cũng thành lập Ủy ban giám sát cấp quốc gia nhằm tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia và kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế.