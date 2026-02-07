Chủ quán ramen... tự đấm vào mặt mình để chiếm đoạt 1,7 triệu yên

Một chủ quán ramen tại Nhật Bản vừa bị cảnh sát bắt giữ sau khi bị phát hiện đã tự đấm vào mặt để dựng lên một vụ cướp giả, qua đó chiếm đoạt tiền của cửa hàng. Vụ việc xảy ra tại chi nhánh chính của Kumamoto Ramen ở thị trấn Namekawa và nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ cảnh sát, người đàn ông 36 tuổi này đã gọi điện báo án vào khoảng 21 giờ 40 phút ngày 23 tháng 10 năm 2025, khai rằng bị một kẻ cướp cầm dao tấn công và lấy đi 670.000 yên tiền mặt của cửa hàng, tương đương khoảng 1,76 triệu đồng. Chủ quán còn cho biết mình bị đấm vào mặt trong lúc xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên, cảnh sát tỉnh Saitama sớm nhận thấy nhiều điểm bất thường. Camera giám sát trong khu vực không ghi nhận bất kỳ đối tượng nào trùng khớp với mô tả của nghi phạm. Đáng chú ý hơn, quá trình kiểm tra điện thoại của chủ quán cho thấy người này từng tìm kiếm các từ khóa liên quan đến việc dàn dựng vụ cướp giả.

Đến ngày 29 tháng 1 năm 2026, người đàn ông bị bắt với cáo buộc báo khẩn cấp giả và cản trở hoạt động của cơ quan chức năng. Tại cơ quan điều tra, ông ta thừa nhận đã tự đấm vào mặt để khiến câu chuyện thêm thuyết phục, đồng thời cho biết số tiền chiếm đoạt dự định dùng cho sinh hoạt cá nhân và các chuyến đi chơi pachinko.

Sau khi được công bố, vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Nhật Bản. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, một bộ phận người dùng lại tỏ ra tò mò về quán ramen liên quan đến vụ bê bối, khiến địa điểm này bất ngờ được nhắc đến nhiều hơn so với trước đó.