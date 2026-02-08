“Lợn bay” đâm vào đường điện cao thế, cả ngôi làng mất điện suốt 10 tiếng đồng hồ

Trong khi giới công nghệ vẫn đang loay hoay với bài toán giao hàng bằng đường không, thì tại một vùng quê ở thị trấn Thiết Lộ, huyện Thông Giang, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), người dân đã “lắp cánh” cho những chú lợn để chúng có thể bay trên trời.

Chỉ tiếc là chuyến bay ấy kết thúc theo cách không ai mong muốn: mắc kẹt trên đường điện cao thế và kéo theo một sự cố mất điện kéo dài gần nửa ngày.

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng sớm, khi trời còn tối và sương mù chưa tan. Một người dân ở thị trấn Thiết Phật quyết định “đổi mới quy trình sản xuất” bằng cách thuê drone để vận chuyển lợn nuôi trong nhà từ trên núi xuống dưới chân núi, chuẩn bị cho việc giết mổ dịp cuối năm. Ý tưởng nghe qua có vẻ tiện lợi: không cần dắt lợn đi bộ, không phải kéo xe, chỉ cần để công nghệ lo phần còn lại.

Kế hoạch là vận chuyển nhiều con lợn theo từng đợt. Nhưng ngay trong chuyến đầu tiên, “phi hành đoàn” đã gặp sự cố. Khi chiếc drone vừa cất cánh, sợi dây treo con lợn không may vướng vào đường dây điện cao thế chạy ngang sườn núi. Chỉ trong tích tắc, cả drone lẫn chú lợn đang còn sống bị treo lơ lửng giữa không trung, tạo nên một khung cảnh vừa khó tin vừa… khó xử.

Cú va chạm bất đắc dĩ ấy lập tức gây ra chập điện. Theo thông tin từ ngành điện lực địa phương, toàn bộ một ngôi làng rơi vào cảnh mất điện suốt 10 tiếng đồng hồ. Đèn tắt, thiết bị điện im lìm, còn “nhân vật chính” của câu chuyện thì vẫn treo mình trên cao, trở thành tâm điểm bàn tán của cả khu vực.

Người dân trong làng ban đầu cũng thử tự xử lý, nhưng trước cảnh drone, dây điện và “lợn bay” đan xen phức tạp, họ đành gọi lực lượng điện lực đến hỗ trợ. Các nhân viên sửa chữa phải tiến hành dọn dẹp vật mắc kẹt và thay thế những đoạn dây bị hư hỏng. Chi phí khắc phục được cho là lên tới gần 10.000 nhân dân tệ.

Công an địa phương sau đó xác nhận sự việc và cho biết đang tiến hành điều tra. Theo kết quả ban đầu, người điều khiển drone bị nghi ngờ bay trong khu vực cấm và vận hành thiết bị quá tải. Việc thu thập chứng cứ vẫn đang tiếp tục để xác định liệu hành vi này có vi phạm quy định pháp luật hay không. Nếu vi phạm được xác nhận, người liên quan có thể phải đối mặt với các hình thức xử phạt hành chính và bồi thường thiệt hại cho hệ thống điện.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Các chuyên gia pháp lý được truyền thông địa phương dẫn lời cũng nhắc nhở rằng drone nông nghiệp không phải muốn dùng thế nào cũng được. Những thiết bị này có giới hạn tải trọng và yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường bay. Việc vận hành sai quy định, đặc biệt gần đường dây điện, không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà trong trường hợp nghiêm trọng còn có thể dẫn tới trách nhiệm hình sự.

Theo các quy định bảo vệ công trình điện lực tại Trung Quốc, cá nhân và tổ chức không được thả hoặc vận hành các vật thể bay trong phạm vi bảo vệ của đường dây điện trên không. Mục đích của những quy định này không chỉ để bảo vệ hạ tầng, mà còn nhằm tránh những tai nạn khó lường cho con người và vật nuôi.

Còn số phận của “phi công bất đắc dĩ” – chú lợn bị treo giữa trời – thì đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức. Theo một số bài đăng trên mạng xã hội, dường như chú lợn vẫn bình an sau khi được hạ cánh xuống đất, dù cuối cùng đoạn cuối của chặng đường vẫn ở trong lò mổ.