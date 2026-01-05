Ruộng lúa bất ngờ xuất hiện hố sụt sâu 5,7 mét, dân đổ xô đến xem

Mới đây, ruộng lúa của một cư dân ở Situjuah Limo Nagari, Indonesia, bất ngờ xuất hiện hố sâu khổng lồ khiến người dân hoảng sợ.

Sự việc xảy ra đột ngột trong thời tiết nắng ráo, không mưa. Đất ruộng lúa bị sụt lún tạo thành hiện tượng tự nhiên gọi là hố sụt.

Hố sụt sâu khoảng 5,7 mét.

Người dân chứng kiến sự việc đã ngay lập tức báo cáo cho chính quyền làng và cảnh sát địa phương. Tin tức nhanh chóng lan truyền, khiến nhiều người dân khác đổ xô đến hiện trường để chứng kiến hiện tượng khá hiếm gặp này.

Sau khi đo đạc, lực lượng chức năng cho biết, hố sâu khoảng 5,7 mét và đường kính khoảng 7 mét. Mặt đất vẫn không ổn định và có nguy cơ sụt lún thêm.

Hiện tượng hố sụt có thể do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm cấu trúc đất, các khoang ngầm dưới lòng đất và sự thay đổi mực nước ngầm. Tuy nhiên, cần có thêm nghiên cứu để xác định nguyên nhân chính xác.