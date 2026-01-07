Xe tải ben di chuyển trên đường mà quên không hạ thùng, 1 lúc sau thì chuyện đáng sợ xảy ra

Mới đây, cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) đã tịch thu một chiếc xe tải sau khi một video lan truyền trên mạng cho thấy chiếc xe tải hạng nặng này đã gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường, khiến tài sản bị hủy hoại. Cụ thể, thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, vụ việc xảy ra tại bang Johor vào hôm thứ Hai, 5/1 vừa qua.

Theo đó, từ hình ảnh được người dân ghi lại được, cho thấy một chiếc xe tải ben đi trên đường trong tình trạng thùng sau chưa hạ, khiến người dân vô cùng hoang mang. Xong khi họ chưa kịp báo cho tài xế biết, thì nó đã đâm vào cột đèn giao thông ở Pekan Nanas, Pontian.

Trong video, có thể thấy chiếc xe tải đang nâng gầu xúc lên trước khi đâm vào cột đèn giao thông. Sau đó, gầu xúc được hạ xuống, kéo theo dây điện bị vướng vào trong vụ va chạm.

Chiếc xe tải di chuyển với thùng sau chưa hạ.

Báo Sinar Harian dẫn lời Cảnh sát Trưởng ở Pontian, ông Hadzrat Hussien Mion Hussien, cho biết tài xế xe tải 53 tuổi đã tự nguyện trình báo tại Trụ sở Công an Quận Pontian (IPD), Phòng Cảnh sát Giao thông.

Ông Hadzrat Hussien cho biết: “Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 50 chiều, khi chiếc xe tải do một người đàn ông địa phương điều khiển được cho là đã đi qua ngã tư đèn giao thông từ hướng Pontian đến Pekan Nanas mà không nhận ra rằng gầu xúc của xe đang ở vị trí nâng cao. Do đó, thùng của xe tải đã đâm vào cột đèn giao thông. Tài xế xe tải may mắn không bị thương”, ông nói thêm.

Chiếc xe tải đi qua và làm hỏng 1 trụ đèn giao thông.

Điều tra ban đầu cho thấy vụ tai nạn được cho là do sự cố kỹ thuật của xe, và kết quả xét nghiệm nước tiểu của tài xế cho thấy âm tính.

“Cảnh sát đã đến hiện trường vụ tai nạn, chụp ảnh và vẽ sơ đồ để hỗ trợ điều tra. Lời khai của tài xế và chủ xe sẽ được ghi lại trong thời gian tới, trong khi chiếc xe tải liên quan đã bị thu giữ để kiểm tra và điều tra thêm”, Cảnh sát trưởng Pontian cho biết thêm.

Hiện trường vụ xe ben chưa hạ thùng sau làm sập cầu đi bộ ở Thái Lan.

Được biết, việc xe tải ben chưa hạ thùng gây ra các vụ tai nạn không phải là chuyện hiếm. Cách đây không lâu, một tài xế lái xe ben ở Thái Lan cũng quên không hạ thùng xe, khiến nó làm sập cả một cây cầu dành cho người đi bộ, đè bẹp một chiếc xe bán tải.