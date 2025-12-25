Cha lùi xe tải vô tình khiến con trai tử vong

Trong một vụ việc đau lòng xảy ra tại Mehsana, Gujarat, Ấn Độ, vào sáng ngày 23/12, một người cha đã vô tình cán tử vong con trai 19 tuổi của mình khi đang lùi xe tải. Vụ tai nạn thương tâm đã được camera giám sát lắp đặt tại nhà máy ghi lại.

Vụ việc xảy ra tại một nhà máy ở Kadi taluka, huyện Mehsana, nơi một chiếc xe tải vừa đến để dỡ hàng. Tài xế, Devaram Chaudhary, cư dân của Barmer, Rajasthan, đang cầm lái, còn con trai ông, Muknaram, làm phụ việc bên cạnh.

Người cha vô tình cán qua người con trai 19 tuổi của mình khi đang lùi xe tải trong một nhà máy.

Theo cảnh sát, khoảng 7h sáng, Devaram bắt đầu lùi xe tải trong khi Muknaram đứng phía sau hướng dẫn. Trong lúc lùi xe, một giá đỡ bằng sắt chắn ngang giữa xe tải và bức tường. Muknaram tiến lên để dọn dẹp vật cản, nhưng chỉ trong tích tắc do phán đoán sai, xe tải lại lùi thêm. Nam thanh niên bị kẹp giữa tường và xe.

Khi người cha nhận ra chuyện gì đã xảy ra thì đã quá muộn. Muknaram nằm bất động, bị thương nặng. Ngay sau đó, các công nhân khác trong nhà máy đã tập trung lại để giúp đỡ nhưng đã quá muộn. Muknaram được đưa đến Bệnh viện Kundal ở Kadi với sự giúp đỡ của các nhân viên nhà máy, nhưng các bác sĩ tuyên bố anh đã tử vong khi đến nơi.

Khoảnh khắc kinh hoàng đã được camera giám sát lắp đặt tại nhà máy ghi lại, đoạn phim sau đó đã lan truyền và khiến người xem bàng hoàng. Sau đó, người cha được cho là đã thông báo sự việc với cảnh sát.