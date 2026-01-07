Trung Quốc ra mắt "cỗ máy" chưa từng có trên thế giới: Bay lơ lửng ở độ cao 2.000 mét, trong 1 giờ có thể tạo ra năng lượng để sạc đầy 30 chiếc xe điện, hoạt động ngon ơ trong hầu hết điều kiện

Hệ thống điện gió tầng cao với công suất megawatt đầu tiên trên thế giới được thiết kế để triển khai trong môi trường đô thị – mang tên S2000 SAWES – đã thành công hoàn tất chuyến bay thử nghiệm tại thành phố Yibin, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc vào 5/1.

Thành tựu này đánh dấu bước đột phá quan trọng, đưa công nghệ điện gió tầng cao của Trung Quốc từ giai đoạn thử nghiệm sang ứng dụng ở quy mô kỹ thuật – công nghiệp.

Theo các chuyên gia, xét trên góc độ môi trường, SAWES có nhiều lợi thế rõ rệt so với các trang trại điện gió truyền thống, như cấu trúc đơn giản hơn, yêu cầu diện tích đất thấp hơn và tác động môi trường nhỏ hơn.

Hệ thống S2000 SAWES là một tổ hợp điện gió trên không tích hợp, kết hợp khí cầu với các tua-bin gió thành một thể thống nhất. Toàn bộ hệ thống có chiều dài 60 mét, rộng 40 mét và cao 40 mét.

Sau khoảng 30 phút bay lên, trong chuyến bay thử nghiệm, S2000 đạt độ cao 2.000 mét và tạo ra 385 kWh điện. Đáng chú ý, thiết bị này đã hoàn thành việc phát điện hòa lưới, trở thành hệ thống điện gió tầng cao đầu tiên trên thế giới chính thức kết nối với lưới điện.

Ông Dun Tianrui, Giám đốc công ty khởi nghiệp Sawes Energy Technology – đơn vị phát triển hệ thống, cho biết mẫu S2000 có thể được triển khai ở độ cao lên tới 2.000 mét, với công suất mỗi đơn vị khoảng 3 megawatt.

“Ở mức công suất hiện tại, chỉ 1 giờ vận hành có thể tạo ra đủ điện để sạc đầy khoảng 30 xe điện cao cấp từ mức pin bằng 0”, ông Dun nói.

So với mẫu S1500 từng được thử nghiệm tại Hami từ ngày 19 đến 23/9/2025, S2000 có khả năng mang tải lớn hơn và được nâng cấp toàn diện về khả năng chống chịu thời tiết. Những cải tiến này cho phép hệ thống hoạt động không chỉ tại các khu vực hẻo lánh như sa mạc hay Gobi, mà cả trong môi trường đô thị, theo thông tin từ doanh nghiệp.

Toàn bộ hệ thống S2000 SAWES có thể được vận chuyển bằng container. Theo ông Dun, thời gian từ khâu chuẩn bị mặt bằng tại Yibin đến khi bơm khí hoàn tất chỉ mất khoảng 8 giờ, và có thể rút ngắn xuống còn 4–5 giờ nếu có sẵn nguồn khí tại chỗ.

Ông Wang Yanan, Tổng biên tập tạp chí Aerospace Knowledge, nhận định rằng hệ thống này kết hợp công nghệ điện gió tiên tiến và trên không, được triển khai ở độ cao lớn – nơi có tốc độ gió mạnh hơn và tiềm năng phát điện cao hơn. Thiết kế bay trên không cũng cho phép triển khai và thu hồi linh hoạt, đặc biệt phù hợp với các khu vực thưa dân cư, nơi khó xây dựng hạ tầng quy mô lớn.

Theo Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc, tính đến cuối tháng 11/2025, tổng công suất lắp đặt nguồn điện của nước này đạt 3,79 tỷ kilowatt, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công suất điện gió đạt 600 triệu kilowatt, tăng 22,4%.

Ông Wang lưu ý rằng chìa khóa để thương mại hóa hệ thống điện gió trên không (SAWES) nằm ở việc liệu chi phí sản xuất, triển khai, thu hồi và truyền tải điện từ hệ thống trên không có bằng hoặc lớn hơn lượng điện mà nó tạo ra hay không.