Vòng vàng của khách bị gãy lộ ra 2 viên bi thép, chủ tiệm tháo dỡ kiểm tra lại đổ ra thêm một vũng nước

Một người đàn ông họ Tong, chủ tiệm vàng tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc, gần đây đã tiếp nhận phản hồi từ khách hàng về việc chiếc vòng tay vàng mua tại cửa hàng của ông sau khi bị gãy đã rơi ra hai viên bi thép bên trong. Khách hàng còn cung cấp video giám sát tại hiện trường của đơn vị thu mua để làm bằng chứng, gây xôn xao dư luận. Sau khi sự việc lan truyền trên mạng, ông Tong đã lên tiếng phản hồi, tiến hành bồi thường và đang làm rõ vấn đề nằm ở khâu nào.

Ông Tong cho biết khách hàng phát hiện điều bất thường khi mang vòng đi bán lại. Sau khi vòng bị gãy, các vật thể lạ nghi vấn đã rơi ra ngoài, khách hàng ngay lập tức phản ánh và gửi kèm video giám sát do bên thu mua quay lại. Về vấn đề này, phía xưởng gia công phủ nhận việc gian lận trong quá trình sản xuất. Hai bên hiện đang đưa ra những lý lẽ khác nhau và nguồn cơn sự việc vẫn cần được xác minh.

Ảnh minh hoạ

Để làm rõ nghi vấn, ông Tong đã khẩn cấp thu hồi 5 chiếc vòng cùng lô, cộng với hàng tồn kho tổng cộng có 7 chiếc để tiến hành tháo dỡ kiểm tra trực tiếp trước ống kính camera. Trong quá trình tháo dỡ, ông không tìm thấy thêm viên bi thép nào, nhưng lại có 2 chiếc vòng đổ ra một lượng nước rõ rệt, khiến dư luận tiếp tục đặt dấu hỏi.

Chủ tiệm khẳng định nếu phát hiện bi thép trong nhiều chiếc vòng khác thì có thể kết luận đây là hành vi cố ý. Tuy nhiên, nếu không xuất hiện thêm vật thể lạ, ông vẫn cần điều tra sâu hơn xem vấn đề nằm ở quy trình sản xuất hay các khâu lưu thông khác trên thị trường.

Hiện tại, ông Tong đã tiến hành bồi thường trước cho khách hàng và nhấn mạnh sẽ tiếp tục làm rõ lỗ hổng nằm ở khâu nào, bao gồm gia công, sản xuất hay quá trình lưu thông sau đó. Kết quả cuối cùng vẫn đang chờ được xác minh và làm rõ thêm.