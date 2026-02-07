Khám phá thủ phủ buôn vàng lớn nhất Trung Quốc, là tâm điểm của vụ bê bối sập sàn Jieworui

Tờ Financial Times (FT) cho hay trong giới buôn vàng tại Thâm Quyến, biến động thị trường không phải điều đáng sợ mà lại là cơ hội làm giàu.

Tại Thủy Bối (Shuibei), trung tâm sản xuất và bán buôn vàng chiếm tới 70% lượng giao dịch vật chất hàng năm của Sàn giao dịch Vàng Thượng Hải, không khí lạc quan vẫn bao trùm bất chấp những cú "rơi tự do" của giá kim loại quý trong vài ngày qua.

Điều đáng nói là Thủy Bối cũng là nơi đặt trụ sở của sàn vàng ﻿Jieworui đầy bê bối trong những ngày qua.

Biến động là "mồi lửa" cho lợi nhuận

Với Xu Xudong, một đại gia bán buôn tại Thủy Bối, sự ổn định đồng nghĩa với sự trì trệ. Nhấm nháp tách trà nóng giữa tâm điểm của thị trường vàng miền Nam Trung Quốc, ông khẳng định rằng chính sự rung lắc của thị trường mới là chìa khóa để kiếm tiền. Theo góc nhìn của Xu, thị trường cần nhiệt độ để nóng lên, nếu không nó sẽ chỉ là một đường kẻ phẳng lặng.

Đáng chú ý, niềm tin của những thương nhân này gắn liền một cách kỳ lạ với chính trường Mỹ. Xu Xudong tin rằng tương lai của ngành vàng vẫn cực kỳ tươi sáng trong ít nhất ba năm còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ.

Ông Xu thậm chí còn bày tỏ mong muốn tình hình hiện nay vẫn tiếp tục bởi những quyết sách từ Nhà Trắng luôn tạo ra những đợt sóng đủ lớn để giới buôn vàng Thâm Quyến tận dụng.

Thực tế, giá vàng đã trải qua một đợt biến động dữ dội sau khi Tổng thống Donald Trump đề cử Kevin Warsh làm Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Quyết định này đã chấm dứt đợt tăng giá kỷ lục trước đó khi vàng từng chạm mốc 5.595 USD mỗi troy ounce. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, giá vàng vẫn cao hơn 80% so với đầu năm 2025, điều này giải thích tại sao giới bán buôn tại Thủy Bối vẫn đầy tự tin.

Tại Trung Quốc, vàng từ lâu đã là kênh lưu trữ giá trị quan trọng thay thế cho tiền gửi ngân hàng lãi suất thấp. Huang Qianqian, một tiểu thương bận rộn đóng gói hàng vạn thỏi vàng mỏng in thông điệp năm mới, cho biết cơn sốt kim loại quý bắt đầu bùng nổ từ cuối năm 2022, ngay sau khi xung đột Ukraine nổ ra.

Theo lời Huang, trước đây doanh số cả năm của cô đôi khi không bằng một tháng hiện tại. Trong giai đoạn 2023 - 2024, khối lượng giao dịch đã tăng vọt lên mức hơn 10.000 sản phẩm mỗi ngày. Cơn sốt này thậm chí còn lan sang cả các kim loại khác như đồng và bạch kim khi giới đầu tư ráo riết tìm nơi trú ẩn cho dòng vốn.

Tuy nhiên, thị trường vàng Trung Quốc có một đặc thù tâm lý khá ngược đời.

Ông Gu Qianhong, người điều hành một sạp trang sức tại tầng hầm trung tâm thương mại, chia sẻ rằng người dân ở đây thường "mua khi cao và không mua khi thấp". Khi giá vàng giảm sâu, doanh số bán lẻ lập tức chậm lại.

Trong khi vàng vẫn được kỳ vọng phục hồi, thì bạc lại là một câu chuyện đau đớn hơn khi mất tới 26% giá trị chỉ trong ngày Kevin Warsh được bổ nhiệm, hiện giao dịch quanh mức 71,3 USD so với đỉnh cao 121,7 USD mỗi troy ounce.

Mặt trái của cơn sốt

Sự lạc quan của các nhà bán buôn đối lập hoàn toàn với nỗi đau của những nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia vào các nền tảng giao dịch trực tuyến. Gần đây, đường phố Thủy Bối đã chứng kiến những làn sóng người biểu động vây quanh trụ sở nền tảng Jieworui để đòi lại tiền.

Jieworui được quảng bá như một sự kết hợp giữa sàn tương lai tư nhân và sàn giao dịch vật chất, hứa hẹn lãi suất cao cho các khoản ký gửi bằng vàng kèm theo dịch vụ chế tác trang sức miễn phí.

Theo Darren Leng, đối tác tại Công ty Luật Zhonglun W&D, khi giá vàng lao dốc, làn sóng rút vốn đồng loạt đã gây ra tình trạng mất thanh khoản trầm trọng. Hiện tại, Jieworui đang đề xuất mức bồi thường chỉ 10% số tiền gốc của nhà đầu tư.

Trong thông báo gửi nhà đầu tư, Jieworui đổ lỗi cho "làn sóng rút tiền" đã làm gián đoạn hoạt động kinh doanh và cam kết sẽ hoàn trả dựa trên tỷ lệ tài sản còn lại dưới sự giám sát của chính quyền.

Một nhà đầu tư họ Chen chia sẻ với Financial Times rằng anh đang đối mặt với khoản lỗ khoảng 50.000 Nhân dân tệ (tương đương 7.200 USD). Chen cảm thấy xấu hổ và không dám nói với gia đình về khoản đầu tư mới thực hiện vào ngày 19 tháng 1 vừa qua.

Bất chấp những mảng tối từ các sàn giao dịch kém minh bạch, giới buôn vàng chuyên nghiệp tại Thâm Quyến vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Wei Xinrui, một đại lý bạch kim, cho rằng dù doanh số bán hàng bị ảnh hưởng bởi đà giảm giá gần đây, nhưng lợi nhuận trên vốn vẫn được đảm bảo nhờ việc họ đã thu mua được ở mức giá thấp từ trước.

"Không ai có thể khẳng định chắc chắn giá có hồi phục hay không, nhưng chính tôi cũng đang muốn gom thêm một ít", Wei nói thêm, cho thấy niềm tin sắt đá vào giá trị của kim loại quý trong dài hạn.

*Nguồn: FT, Fotune, BI