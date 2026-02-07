Bão Penha càn quét Philippines: Ít nhất 8 người thiệt mạng, hơn 28.000 người phải sơ tán

Tính đến ngày 6/2, giới chức Philippines xác nhận số nạn nhân thiệt mạng do bão nhiệt đới Penha đã tăng lên ít nhất 8 người. Cơn bão gây mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng này cũng đã buộc hơn 28.000 người phải rời bỏ nhà cửa để sơ tán.

Ảnh vệ tinh bão Penha

Theo cơ quan khí tượng Philippines, bão Penha (tên địa phương là Basyang) đã đổ bộ vào tỉnh Surigao del Sur ở phía Đông Nam vào tối 5/2. Đến tối 6/2, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển đến vùng biển ngoài khơi tỉnh Cebu ở miền Trung với sức gió duy trì tối đa 55 km/h và gió giật lên tới 75 km/h.

Các nạn nhân thiệt mạng được ghi nhận chủ yếu tại khu vực ngoại ô các thành phố Cagayan de Oro, Iligan và thị trấn Carmen thuộc tỉnh Agusan del Norte, đều nằm ở miền Nam nước này. Hiện tại, hơn 28.000 cư dân đang phải trú ẩn tại các trung tâm khẩn cấp trên khắp các tỉnh miền Nam và miền Trung. Để đảm bảo an toàn, nhiều trường học trong khu vực bị ảnh hưởng đã tạm thời đóng cửa.

Ngôi nhà bị hư hại do lở đất ở thành phố Cagayan de Oro

Tình hình giao thông vận tải cũng bị đình trệ nghiêm trọng. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines cho biết hơn 7.400 hành khách và công nhân vận tải hàng hóa đang bị mắc kẹt tại 78 cảng biển sau khi các tuyến phà và tàu hàng liên đảo bị lệnh tạm dừng hoạt động do biển động mạnh.

Việc bão Penha xuất hiện và đổ bộ vào thời điểm này được đánh giá là khá bất thường, vì đây là giai đoạn trước mùa Hè - thời điểm vốn ghi nhận ít bão nhất trong năm tại quốc gia này. Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục suy yếu khi di chuyển theo hướng Tây Bắc qua các tỉnh đảo miền Trung.

Nằm trong khu vực chịu nhiều thiên tai, Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm, cùng với các nguy cơ từ động đất và hoạt động của hơn 10 ngọn núi lửa, khiến quốc gia này luôn nằm trong nhóm dễ bị tổn thương nhất thế giới trước các thảm họa tự nhiên.

Nguồn: PBS