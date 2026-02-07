Lộ mặt người đàn ông lãi gần 3 tỷ USD nhờ cú sốc từ bạc

Bian Ximing - nhà đầu tư kỳ cựu người Trung Quốc.

Bian Ximing là một nhân vật ít xuất hiện công khai, sống kín tiếng và phần lớn thời gian sinh sống tại Gibraltar. Ông từng được mệnh danh là "ông vua vàng" trên thị trường hợp đồng tương lai Thượng Hải, sau khi thu về gần 3 tỷ USD lợi nhuận từ các vị thế mua vàng kể từ đầu năm 2022.

Nhưng hiện tại, ông đang gây chấn động khi trở thành người nắm giữ vị thế bán khống bạc lớn nhất trên sàn giao dịch hàng hóa Thượng Hải (SHFE).

Theo nguồn tin thân cận, đến cuối tháng 1, thông qua công ty môi giới Zhongcai Futures Co., Bian đã nắm giữ vị thế bán tương đương khoảng 450 tấn bạc, tức khoảng 30.000 hợp đồng.

Và chỉ trong tuần qua, khi giá bạc sụt mạnh hơn 16%, khoản đầu tư của ông đã ghi nhận mức lãi ước tính 2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 288 triệu USD) trên giấy tờ. Sau khi trừ đi một số khoản thua lỗ trước đó, Bian vẫn có thể ghi nhận lợi nhuận ròng khoảng 1 tỷ nhân dân tệ.

Không ai có thể thắng mọi ván cược và Bian cũng không ngoại lệ. Trong quá trình tích lũy vị thế bán khống, ông từng phải chấp nhận thanh lý một số vị thế thua lỗ khi thị trường biến động thất thường. Tuy nhiên, từ cuối tháng 1, ông đã tăng tốc gom thêm vị thế bán, đúng thời điểm bạc đạt đỉnh lịch sử trên sàn Thượng Hải.

Cụ thể, ngày 28/1, vị thế bán của Zhongcai Futures nhảy vọt lên khoảng 18.000 hợp đồng. Đến ngày 30/1, khi giá bạc đạt đỉnh, số hợp đồng bán đã tăng lên 28.000. Bước đi này phản ánh sự tự tin cao độ vào khả năng đảo chiều của thị trường.

Trong khi vàng vẫn được các nhà đầu tư tổ chức coi là “nơi trú ẩn” trước lạm phát, bất ổn địa chính trị và chính sách tiền tệ, thì bạc lại đang bị chi phối bởi làn sóng đầu cơ, đặc biệt là từ nhà đầu tư cá nhân và các quỹ ETF.

Giá bạc tăng phi mã trong năm 2025, tăng tới 150%, vượt cả vàng, một phần nhờ vào nhu cầu công nghiệp (cho sản xuất pin mặt trời, xe điện, thiết bị y tế…), nhưng phần lớn là nhờ dòng tiền đầu cơ đổ vào. Điều này khiến không ít chuyên gia lo ngại, bởi giá bạc đã rời xa yếu tố cơ bản. Chính điều đó đã mở đường cho cú điều chỉnh mạnh mẽ gần đây.

Thú vị hơn, Bian từng là người đặt cược vào đà tăng của bạc trong nửa cuối năm 2023. Từ tháng 8 năm ngoái, ông đã xây dựng vị thế mua lớn và thu về hơn 1,3 tỷ nhân dân tệ lợi nhuận. Tuy nhiên, đến tháng 11, ông bắt đầu chuyển hướng, thử "bắt đỉnh" bằng các vị thế bán ngắn hạn, dù khi đó thị trường chưa hoàn toàn đảo chiều, khiến ông đôi lúc chịu lỗ.

Từ tuần trước, Bian đã chuyển hẳn sang chiến lược bán khống dài hạn, dàn trải rủi ro bằng cách mua hợp đồng có thời hạn xa hơn và giữ vững vị thế qua cả những phiên tăng mạnh bất ngờ.

Thị trường bạc hiện đang trong trạng thái cực kỳ biến độn. Dù chiến lược của Bian đang mang lại kết quả tích cực, giới quan sát cho rằng rủi ro vẫn rất lớn. Với mức biến động cao từ 60-120%, một thay đổi nhỏ về giá cũng có thể “thổi bay” hàng triệu USD, nếu xu hướng đảo chiều đột ngột.

Bian và công ty Zhongcai từ chối bình luận về hoạt động giao dịch của mình. Do sàn SHFE không công khai danh tính nhà đầu tư đứng sau các vị thế môi giới, nên các phân tích hiện nay phần lớn dựa vào dữ liệu tổng hợp và phỏng đoán từ các nguồn tin chuyên môn.