Sự sống ngoài hành tinh: Tiết lộ mới từ vật thể rơi xuống Sahara

"Black Beauty" - tức "Người Đẹp Đen" - là tên gọi của một thiên thạch được phát hiện năm 2011 ở sa mạc Sahara, địa phận Morocco. Quê hương của nó là Sao Hỏa, nơi mà nhiều sứ mệnh săn tìm sự sống ngoài hành tinh của NASA hướng đến.

Một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi Đại học Kỹ thuật Đan Mạch vừa ủng hộ mạnh mẽ niềm tin của NASA.

Sao Hỏa với vị trí mà Black Beauty xuất phát là mục tiêu thú vị cho các sứ mệnh săn tìm sự sống ngoài hành tinh tương lai - Ảnh: NASA/ĐẠI HỌC CURTIN

Trong nghiên cứu mới, nhóm tác giả từ Đan Mạch, Thụy Sĩ, Pháp và Thụy Điển đã sử dụng phương pháp quét neutron để nghiên cứu thêm về Black Beauty.

Từ năm 2013, các nhà nghiên cứu đã biết rằng vật thể ngoài hành tinh này chứa dấu vết của nước.

Các phân tích gần đây hơn tiếp tục tiết lộ bằng chứng cho thấy nước này có thể đã bị làm nóng một phần, làm dấy lên hy vọng rằng các sự sống dạng vi sinh vật có thể từng phát triển mạnh trong những vùng nước ấm trên Sao Hỏa.

Tuy nhiên, cho đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn phải tách và phá hủy những mảnh nhỏ của thiên thạch để nghiên cứu đúng cách lượng nước bị mắc kẹt bên trong, một quá trình làm hạn chế khả năng nghiên cứu.

Giờ đây, phương pháp quét neutron giúp các nhà khoa học thực hiện phân tích chuyên sâu đầu tiên về toàn bộ hàm lượng nước của thiên thạch mà không cần phá vỡ nó.

Thiên thạch Black Beauty - Ảnh: SKY NEWS

Kết quả kiểm tra cho thấy nước có thể chiếm khoảng 0,6% khối lượng của Black Beauty, một tỉ lệ cao hơn hẳn so với các ước tính trước đây.

Phần lớn lượng nước này bị giữ lại bên trong các mảnh vụn nhỏ oxit sắt hydroxit giàu hydro (FeHO 2 ), tương tự như thành phần chính của gỉ sắt và hình thành khi sắt phản ứng với nước dưới áp suất cao, chẳng hạn như trong một vụ va chạm thiên thạch.

Điều này cho thấy Sao Hỏa từng là một "thế giới nước" với lịch sử địa chất năng động hơn nhiều so với những gì chúng ta từng hình dung.

Những manh mối quý giá này không chỉ giúp giải mã quá trình tiến hóa của Sao Hỏa, mà còn làm tăng lên đáng kể hy vọng tìm thấy bằng chứng trực tiếp về sự sống ngoài hành tinh ở đó.

Trước đó, các nhà khoa học đã truy xuất nguồn gốc của Black Beauty và chỉ ra rằng nó xuất phát từ hố va chạm Karratha ở bán cầu Nam của hành tinh. Vì vậy, Karratha là mục tiêu mà các sứ mệnh săn sự sống tương lai nên hướng đến.