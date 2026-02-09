Hình ảnh gấu Bắc Cực ngủ trên bùn khiến thế giới giật mình

Gấu Bắc Cực mẹ cùng 3 con nằm nghỉ trên bờ biển Hudson Bay.

Một bức ảnh đầy ám ảnh về gấu Bắc Cực mẹ cùng 3 con nằm nghỉ trên bờ biển Hudson Bay, Canada đã được chọn vào danh sách rút gọn của giải thưởng Nhiếp ảnh Động vật Hoang dã của năm - Nuveen People’s Choice Award 2026.

Tác phẩm do nhiếp ảnh gia Christopher Paetkau (Canada) thực hiện, ghi lại khoảnh khắc gia đình gấu nằm dài trên nền đất trống, bộ lông trắng vốn đặc trưng nay nhuốm màu nâu bùn. Paetkau chụp được cảnh này khi đàn gấu di chuyển về phía Bắc, dừng lại nghỉ ngơi trong cái nóng mùa hè.

Bức ảnh không chỉ gây xúc động mạnh mà còn phản ánh thực tế khắc nghiệt của biến đổi khí hậu. Khi băng biển ngày càng thu hẹp do hiện tượng nóng lên toàn cầu, gấu Bắc Cực buộc phải dành nhiều thời gian hơn trên đất liền - nơi cơ hội săn mồi hạn chế.

Khác với các loài gấu khác, gấu Bắc Cực không ngủ đông, chúng vốn phụ thuộc vào băng biển quanh năm để săn hải cẩu. Nay khi lớp băng biến mất, chúng phải thích nghi với một thế giới xa lạ trên đất liền.

Những tác phẩm khác cùng lọt vào danh sách

Bức ảnh của Paetkau là một trong 24 tác phẩm được Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London và Hội đồng Chuyên gia Nhiếp ảnh - Động vật Hoang dã lựa chọn cho giải thưởng năm nay.

Giám đốc bảo tàng Douglas Gurr nhận xét: “Dù là ghi lại hành vi thú vị hay kể một câu chuyện mạnh mẽ, bộ sưu tập năm nay thực sự xuất sắc.”

Các tác phẩm khác cũng mang thông điệp riêng:

“Bond in Motion” của Lalith Ekanayake (Sri Lanka) ghi lại ánh nhìn mãnh liệt của khỉ mẹ đuôi sư tử cùng con non khi chạy trên đường mòn ở dãy Western Ghats, Ấn Độ. Loài này đang sống trong môi trường ngày càng bị chia cắt bởi hoạt động con người.

“Couple’s Camouflage” của Artur Tomaszek (Ba Lan) cho thấy con nhện đực nhỏ bé kiên nhẫn chờ thời điểm con cái lột xác để giao phối trong rừng Khao Phra Thaeo, Thái Lan.

“Never Ending Struggle” của Kohei Nagira (Nhật Bản) khắc họa cảnh hươu sika mang theo chiếc đầu bị khóa gạc của đối thủ sau trận chiến sinh tử – một hình ảnh dữ dội về sự sống còn.

“Precious Cargo” của Thomas Hunt (Anh) lại đem đến khoảnh khắc yên bình: Nhện hầm rượu ở Anh cẩn thận mang theo cụm trứng trong miệng, bảo vệ cho đến khi nở.

Thời gian bình chọn và triển lãm

Giải thưởng Nhiếp ảnh Động vật Hoang dã 2026 sẽ được quyết định hoàn toàn bằng hình thức bình chọn công khai trực tuyến, kéo dài đến ngày 18/3. Kết quả gồm tác phẩm thắng giải và 4 tác phẩm về nhì sẽ được công bố vào 25/3.

Các bức ảnh lọt vào vòng chung kết sẽ được trưng bày trong triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London đến tháng 7/2026.

Đây là sự kiện thường niên do bảo tàng phát triển và tổ chức, nhằm tôn vinh những khoảnh khắc đặc biệt của thế giới tự nhiên và nâng cao nhận thức về môi trường.

Bức ảnh gấu Bắc Cực ngủ trên bùn thay vì băng không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ về những thách thức mà biến đổi khí hậu đang đặt ra cho các loài động vật hoang dã.