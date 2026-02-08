Rùng mình khoảnh khắc đu quay khổng lồ đổ sập, 1 cảnh sát thiệt mạng

Một thanh tra cảnh sát đang làm nhiệm vụ đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương khi một chiếc đu quay khổng lồ mang tên Tsunami bị gãy giữa không trung và đổ sập tại hội chợ Surajkund ở thành phố Faridabad, bang Haryana, Ấn Độ vào tối thứ Bảy (7/2), cảnh sát cho biết.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, có khoảng 15 người đang ngồi trên đu quay khi nó bị nghiêng và rơi xuống đất vào khoảng 6 giờ 15 phút tối.

Video ghi lại sự cố

Một quan chức cao cấp cho biết viên cảnh sát tử vong là Thanh tra Jagdish Prasad thuộc Cảnh sát Palwal, người đang làm nhiệm vụ bảo vệ hội chợ. Ông được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng các bác sĩ xác định ông đã tử vong trước khi đến nơi. Ông Prasad dự kiến sẽ nghỉ hưu vào tháng 3 tới.

Vị quan chức này cho biết thêm, ông Prasad đã cố gắng cứu mọi người và thể hiện lòng dũng cảm tuyệt vời, nhưng trong quá trình đó, ông đã bị thương nặng ở vùng mặt và đầu.

Ngay sau khi đu quay đổ sập, toàn bộ khu vực hội chợ đã được sơ tán. Quận trưởng Ayush Sinha đã dẫn đầu các hoạt động cứu hộ cùng các cơ quan chức năng khác và giám sát việc chuyển những người bị thương đến bệnh viện.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra

Giới chức cho biết một cuộc điều tra về vụ việc đã được yêu cầu thực hiện. Thủ hiến Nayab Saini đã gửi lời chia buồn trước mất mát về người này.

Tôi vô cùng đau buồn trước tai nạn xảy ra trong hội chợ Surajkund tổ chức tại Faridabad. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình của người đã thiệt mạng trong sự cố này. Đồng thời, các chỉ thị cần thiết đã được ban hành tới các cơ quan liên quan để điều trị kịp thời và phù hợp cho những người bị thương, Thủ hiến đăng tải trên mạng xã hội X.

Chính phủ Haryana cam kết hoàn toàn, với sự nhanh chóng và thấu cảm cao nhất, trong việc cung cấp mọi hỗ trợ có thể cho những người bị thương và gia đình họ, ông nói thêm.

Hội chợ này được khai mạc vào ngày 31 tháng 1 và dự kiến sẽ diễn ra cho đến hết ngày 15 tháng 2.

