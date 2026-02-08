Thấy giá vàng tăng, khách sạn liền dỡ gạch dát vàng đem bán "bỏ túi" 333 tỷ đồng

Khách sạn Grand Emperor ở Macau (Trung Quốc) tháo sàn tiền sảnh để bán gạch vàng, thu 12,8 triệu USD (khoảng gần 333 tỷ đồng).

Được biết khách sạn này khai trương từ năm 2006 nổi tiếng với lối trang trí xa hoa, trong đó có lối đi dát vàng ngay ở sảnh, được tạo thành từ hàng chục thỏi vàng nguyên khối.

Khách sạn Grand Emperor ở Macau nổi tiếng với lối đi dát vàng ở sảnh. Ảnh: Bellevue Architectural.

Công ty mẹ đặt tại Hong Kong (Trung Quốc) - Emperor Entertainment Hotel - thông tin ngày 4/2 rằng, dù số vàng này từng tạo nên không gian xa hoa và lộng lẫy cho khách sạn nhưng trong bối cảnh thị trường hiện tại, doanh nghiệp nhận thấy đây là cơ hội tốt để tháo dỡ và bán số vàng nói trên.

Tập đoàn cho biết, đã bán một số gạch vàng với tổng trọng lượng 79kg cho một đơn vị tinh luyện vàng tại Hong Kong (Trung Quốc), thu về 12,8 triệu USD (khoảng gần 333 tỷ đồng). Theo doanh nghiệp, thương vụ này sẽ giúp củng cố tình hình tài chính và tạo nguồn lực để đầu tư khi xuất hiện cơ hội phù hợp.

Cỗ xe ngựa dát vàng bên ngoài khách sạn. Ảnh: Khách sạn Grand Emperor

Khách sạn 4 sao này có hơn 300 phòng nghỉ, giá từ 2,5 triệu đồng một đêm. Không chỉ có sảnh đón khách dát bằng gạch vàng, khách sạn còn trưng bày một cỗ xe ngựa dát vàng ở lối vào chính, với thiết kế thể hiện tay nghề thủ công tinh xảo của nghệ nhân châu Âu thế kỷ 18.

Giá vàng đã tăng mạnh trong 12 tháng qua, trong bối cảnh các chính sách thương mại khó lường và biến động thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi quay lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025. Trong những giai đoạn bất ổn kinh tế, nhà đầu tư thường tìm đến vàng và kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn, do khả năng giữ giá tốt hơn so với tiền pháp định và cổ phiếu.