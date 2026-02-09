Khu du lịch thưởng Tết khủng cho nhân viên, có người nhận thưởng tới hơn 1,6 tỷ đồng

Gần đây, một đoạn video về hội nghị tổng kết - khen thưởng cuối năm của khu du lịch Lão Quân Sơn (Trung Quốc) đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, đồng thời cũng đã thu hút sự quan tâm và thảo luận sôi nổi của cộng đồng mạng.

Ngày 5/2 vừa qua, một nhân viên Phan Miêu của đã đăng tải một video trên trang cá nhân để phản hồi trước sự “ngưỡng mộ” của cư dân mạng đối với mức thưởng siêu khủng ở nơi cô làm việc.

Trong video, các nhân viên của khu du lịch lần lượt bước lên sân khấu nhận thưởng, với số tiền trên bảng thưởng cầm tay dao động từ 200.000 đến hơn 400.000 NDT (tương đương khoảng 748 triệu đến hơn 1,5 tỷ đồng). Trong đó, giải thưởng marketing cao nhất còn lên đến 450.000 NDT (khoảng 1,68 tỷ đồng), còn giải thưởng quảng bá video cao nhất lên đến 370.000 NDT (khoảng 1,38 tỷ đồng).

Chị Phan Miêu cũng mô tả chi tiết công việc thường nhật của đội ngũ nhân viên tại Khu du lịch: làm việc quanh năm không có ngày nghỉ, mỗi ngày bắt đầu từ 6 giờ sáng và kéo dài đến tận 10 giờ đêm.

Phan Miêu đã dùng bốn cụm từ “tự tạo áp lực, không ngừng vươn lên, sẵn sàng cống hiến, tận tụy trách nhiệm” để khái quát tinh thần làm việc của tập thể nhân viên Lão Quân Sơn.

Đồng thời, Phan Miêu cũng thẳng thắn cho biết khu du lịch hiện vẫn đối mặt với không ít thách thức. Làm thế nào để duy trì sức hút trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, nâng cao sức hấp dẫn của khu du lịch, đồng thời củng cố chất lượng dịch vụ để không phụ lòng tin của du khách đã trở thành nhận thức chung của toàn thể đội ngũ nhân viên.

Khi mùa du lịch cao điểm dịp Tết Nguyên đán cận kề, nhiều nhân viên đã sớm sắp xếp ổn thỏa công việc gia đình, chủ động từ bỏ cơ hội đoàn tụ để kiên trì bám trụ vị trí trong suốt kỳ nghỉ. Không ít người thậm chí không còn nhớ đã bao nhiêu năm chưa có dịp về quê đoàn tụ với gia đình một cách trọn vẹn.

Ngoài ra, Phan Miêu gửi lời động viên tới toàn thể đồng nghiệp, cô còn khẳng định việc trao thưởng của khu du lịch đã tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho mọi người. Tuy nhiên, toàn bộ nhân viên sẽ không vì thế mà lơ là, họ bước sang năm 2026 với tâm thế sẵn sàng, tiếp tục nỗ lực phấn đấu và khởi hành chặng đường mới.

Theo thông tin công khai, Lão Quân Sơn có độ cao tối đa khoảng 2.200 mét. Năm 2019, khu du lịch này nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ khung cảnh tuyết phủ. Sau mỗi đợt tuyết rơi, cảnh biển mây trên đỉnh núi hòa cùng lớp tuyết trắng phủ kín núi rừng đã tạo nên sức hút đặc biệt, giúp nơi đây từ một điểm du lịch núi rừng truyền thống vươn lên thành điểm đến du lịch mùa đông nổi tiếng của Trung Quốc.

Từ câu chuyện tại Lão Quân Sơn có thể thấy, phía sau những khoản thưởng gây “choáng ngợp” đôi khi không chỉ là kết quả kinh doanh khả quan của một khu du lịch, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực thầm lặng và bền bỉ của người lao động đã bỏ ra.