Nhân viên “đứng hình” vì quà thưởng Tết lạ đời của công ty công nghệ

Cuối năm vốn là thời điểm người lao động mong chờ nhất trong năm, không chỉ vì kỳ nghỉ dài mà còn bởi khoản thưởng Tết, phần quà được xem như sự ghi nhận cho cả năm làm việc vất vả. Thế nhưng, tại Trung Quốc, một công ty công nghệ mới đây lại khiến mạng xã hội xôn xao khi quyết định trao máy hút ẩm cho nhân viên thay vì tiền mặt.

Câu chuyện xuất phát từ Lianlian, một doanh nghiệp chuyên phát triển ứng dụng di động về tình yêu và hẹn hò. Theo chia sẻ lan truyền trên mạng xã hội, nhiều nhân viên nam trẻ tuổi của công ty đã nhận được những chiếc máy hút ẩm mới tinh trong buổi tổng kết cuối năm, thay cho khoản thưởng Tết bằng tiền mặt mà họ vẫn chờ đợi.

Ban đầu, không ít người tưởng đây chỉ là phần quà phụ hoặc vật phẩm bốc thăm trúng thưởng. Nhưng khi biết đó chính là “thưởng Tết chính thức”, cảm xúc chung chuyển nhanh từ bất ngờ sang… hoang mang.

Một số nhân viên giấu tên chia sẻ rằng họ không khỏi hụt hẫng. Với người trẻ làm việc tại các thành phố lớn, thưởng Tết thường được dùng để trang trải vé tàu xe về quê, mua quà cho gia đình hoặc tích lũy đầu năm mới. Vì thế, việc nhận một món đồ gia dụng, dù có giá trị không nhỏ – vẫn khó mang lại cảm giác tương đương một khoản tiền mặt linh hoạt.

Tuy nhiên, phía công ty lại được cho là có cách lý giải rất “thời đại”. Máy hút ẩm được xem là thiết bị hữu ích trong điều kiện thời tiết ẩm thấp tại nhiều khu vực Trung Quốc vào mùa xuân. Đại diện nội bộ công ty cho rằng, món quà thể hiện sự quan tâm đến chất lượng sống và sức khỏe nhân viên, giúp cải thiện môi trường sinh hoạt hằng ngày.

Lập luận này nhanh chóng thổi bùng tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người dùng cho rằng đây là biểu hiện của trào lưu “thưởng hiện vật thay tiền mặt” đang nở rộ ở một số doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty công nghệ trẻ, nơi lãnh đạo muốn tạo dấu ấn khác biệt và tiết kiệm chi phí tiền thưởng trực tiếp.

“Máy hút ẩm không xấu, nhưng Tết mà không có tiền thưởng thì vẫn thấy thiếu thiếu”, một bình luận nhận được hàng nghìn lượt thích viết. Người khác hài hước hơn: “Ít ra cũng đỡ ẩm mốc tâm hồn khi nhìn tài khoản ngân hàng trống trơn”.

Dẫu vậy, cũng có ý kiến bênh vực công ty. Một số người cho rằng trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, doanh nghiệp vẫn duy trì được hoạt động và có quà cho nhân viên đã là điều đáng ghi nhận. Hơn nữa, quà tặng hữu hình đôi khi lại thiết thực hơn những khoản tiền nhỏ dễ “bốc hơi” sau vài ngày mua sắm.

Thực tế, đây không phải lần đầu cộng đồng mạng Trung Quốc bàn tán về những món thưởng Tết “khó đỡ”. Trước đó, từng có công ty phát nước giặt, giấy vệ sinh, thậm chí là phiếu “đi làm muộn không bị phạt” thay cho tiền thưởng. Những câu chuyện này thường nhanh chóng lan truyền, vừa gây cười, vừa chạm tới nỗi niềm chung của người lao động về kỳ vọng đãi ngộ cuối năm.

Giới chuyên gia nhân sự nhận định, thưởng Tết không đơn thuần là giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần. Một khoản tiền mặt, dù không quá lớn, vẫn tạo cảm giác được chủ động và được trân trọng hơn. Trong khi đó, quà tặng hiện vật dễ rơi vào tình huống “người thích, người không”, vô tình làm giảm hiệu quả động viên.

Với trường hợp của Lianlian, câu chuyện có lẽ sẽ sớm lắng xuống như bao “drama thưởng Tết” khác trên mạng. Nhưng nó cũng phản ánh rõ sự thay đổi trong cách doanh nghiệp nhìn nhận phúc lợi: từ tiền mặt truyền thống sang những món quà mang tính biểu tượng, thậm chí gây tranh cãi.

Còn với người lao động, đặc biệt là giới trẻ xa quê, mong muốn dịp cuối năm vẫn rất giản dị: một khoản thưởng đủ để về nhà nhẹ nhõm hơn, bắt đầu năm mới với cảm giác an tâm thay vì… ôm một chiếc máy hút ẩm trên chuyến tàu đông đúc.