Ông chủ tiệm vàng trẻ tuổi "chịu chơi": Phát vàng, thưởng Tết cả tỷ đồng tiền mặt cho nhân viên

Theo HK01, tại buổi tiệc tất niên, chủ một tiệm vàng 21 tuổi ở thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã trực tiếp trao tận tay mỗi nhân viên một thẻ vàng nặng 1 gram. Với giá thị trường khoảng 500 NDT/gram (tương đương gần 1,9 triệu đồng).

Chưa dừng lại ở đó, anh còn công bố thưởng thêm hàng trăm nghìn nhân dân tệ tiền mặt, đồng thời tổ chức trò chơi "bốc tiền mặt" ngay tại sự kiện, khiến không khí bùng nổ, nhân viên không giấu nổi sự phấn khích.

Trò chơi nhận tiền mặt được nhiều người hưởng ứng.

Có nhân viên nhận được tới hàng chục nghìn nhân dân tệ. Những đoạn video ghi lại cảnh trao thưởng nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Chia sẻ về lý do chi mạnh tay, anh chủ cho biết, phần lớn nhân viên trong tiệm là các bà mẹ trẻ. "Các chị em rất vất vả, dành nhiều thời gian và công sức cho cửa hàng. Năm 2025 lại là một năm không dễ dàng, tôi chỉ mong mọi người vui hơn, yên tâm hơn", anh nói.

Đáng chú ý, trong buổi tiệc tất niên, chủ tiệm 21 tuổi cũng công khai chính sách bảo đảm quyền lợi cho lao động nữ mang thai và sinh con. Khi biết có 2 nữ nhân viên đang mang thai, anh cam kết ngay tại chỗ: Thưởng 10.000 nhân dân tệ khi sinh con đầu lòng (khoảng 37,6 triệu đồng); thưởng 20.000 nhân dân tệ khi sinh con thứ hai (khoảng 75,2 triệu đồng); trả lương đầy đủ trong thời gian mang thai; giữ vĩnh viễn vị trí công việc, không bị ảnh hưởng bởi việc sinh nở.

Chân dung ông chủ tiệm vàng trẻ tuổi "chịu chơi".

Anh nhấn mạnh, doanh nghiệp không để chuyện mang thai hay sinh con của nhân viên trở thành lý do khiến họ mất việc.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, cộng đồng mạng Trung Quốc bình luận rôm rả, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và gọi đây là hình mẫu "ông chủ nhà người ta".

Bên cạnh một số ý kiến cho rằng đây cũng là cách quảng bá hình ảnh, phần lớn cư dân mạng vẫn đánh giá cao bởi người được hưởng lợi trực tiếp chính là nhân viên.