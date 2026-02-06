Người đàn ông đang đi thì bị xe bán tải tông tử vong, khoảnh khắc cuối đời của nạn nhân gây ám ảnh

Vào tối thứ Bảy, ngày 24 tháng 1 vừa qua, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại Thái Lan, khiến 1 tài xế xe máy tử vong. Camera đã ghi lại được hình ảnh của vụ việc khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc xảy ra trên một con đường trong khu dân cư ở tỉnh Chon Buri. Hình ảnh từ camera hành trình của một chiếc xe đậu gần đó cho thấy một người đàn ông đang đi xe máy bình thường trên đường thì bỗng bị một chiếc xe bán tải màu đen đang chạy với tốc độ cao đâm từ phía sau.

Cả hai phương tiện sau đó đều đâm vào cột điện, gây mất điện trong khu vực, khiến cho cả khung hình bỗng tối đen. Người điều khiển xe máy sau đó được xác định là Narongdate Somjit, 35 tuổi và đã tử vong tại hiện trường do vết thương quá nặng. Trong khi danh tài xế xe bán tải, danh tính chưa được tiết lộ, bị thương nặng và hiện đang được chăm sóc y tế chặt chẽ tại bệnh viện.

Chiếc xe bán tải chạy với tốc độ cao và đâm vào người đi xe máy.

Một nhân chứng nói với cảnh sát rằng tài xế xe bán tải liên tục bấm còi với bốn đến năm chiếc xe máy đang đi phía trước. Những người điều khiển xe máy khác đã tránh đường, nhưng Narongdate thì không. Một số nhân chứng cho biết tài xế xe bán tải dường như đang lái xe trong tình trạng say rượu.

Chiếc xe bán tải đã bị hư hỏng nặng tại hiện trường sau vụ việc.

Trưởng đồn cảnh sát Panthong, ông Chairatchakit Chaipatiwat, cho biết tài xế xe bán tải hiện đang bị thương quá nặng nên chưa thể thẩm vấn hay buộc tội chính thức. Về nghi ngờ lái xe trong tình trạng say rượu, trưởng đồn cho biết cảnh sát đang chờ kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu từ bệnh viện trước khi tiến hành các thủ tục pháp lý.

Người đàn ông đi xe máy đã tử vong.

Vợ của nạn nhân Narongdate, cô Natcha Kajohnmaneechot, 34 tuổi, chia sẻ với kênh truyền hình Channel 7 rằng hai vợ chồng cô có 2 con và chồng cô là trụ cột duy nhất của gia đình. Cô Natcha cho biết cô nghi ngờ chồng mình và tài xế xe bán tải có thể đã xảy ra tranh chấp trên đường trước khi xảy ra tai nạn và tin rằng vụ va chạm có thể là cố ý.

Cô nói thêm rằng cả tài xế xe bán tải lẫn gia đình anh ta đều không liên lạc với cô để nhận trách nhiệm hay xin lỗi. Vì không có bất kỳ liên lạc nào từ phía tài xế, Natcha cho biết cô sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng theo pháp luật và khẳng định sẽ không bỏ cuộc hay đồng ý bất kỳ cuộc thương lượng nào.