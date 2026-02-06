Tỷ phú Bill Gates thừa nhận “thiếu sáng suốt” trong vụ hồ sơ Epstein

Tỷ phú Bill Gates bác bỏ liên quan đến tỷ phú "ấu dâm" Epstein (Ảnh: Getty Images)

Những ngày này, tỷ phú Microsoft liên tục được nhắc đến sau khi tên ông xuất hiện trong loạt tài liệu liên quan đến tỷ phú "ấu dâm" Epstein vừa được Bộ Tư pháp Mỹ công bố. Tuy nhiên, ông Bill Gates đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc mà Epstein nêu ra trong những email riêng, cho rằng đó là thông tin "hoàn toàn sai sự thật".

Trả lời phỏng vấn kênh 9 News Australia ngày 5/2, Bill Gates thừa nhận việc tiếp xúc với Epstein là "một sai lầm nghiêm trọng". Theo ông, trong các tài liệu được công bố có một email do Epstein tự gửi cho chính mình, trong đó ám chỉ rằng ông Gates có quan hệ ngoài hôn nhân và tìm kiếm các chất cấm. "Email đó chưa từng được gửi cho tôi hay bất kỳ ai, và nội dung hoàn toàn không đúng. Tôi không hiểu vì sao Epstein lại viết như vậy, có thể nhằm bôi nhọ tôi", ông Gates nói.

Bill Gates cho biết ông gặp Epstein lần đầu vào năm 2011, nhiều năm sau khi Epstein đã bị kết án vì các tội danh liên quan đến xâm hại tình dục. Hai người từng có một số bữa ăn tối, với mục đích theo lời ông Gates là trao đổi về khả năng vận động giới siêu giàu đóng góp cho các chương trình y tế toàn cầu. Tuy nhiên, Bill Gates khẳng định chưa bao giờ đến đảo riêng của Epstein và nhấn mạnh rằng mọi tiếp xúc đó "rốt cuộc không mang lại kết quả gì".

Tỷ phú Bill Gates (Ảnh chụp màn hình NBC News)

Trong các email năm 2013, Epstein viết rằng ông ta rút khỏi một vai trò liên quan đến Quỹ Gates và một tổ chức tư vấn do ông Gates sáng lập, với lý do "bị cuốn vào tranh chấp hôn nhân nghiêm trọng giữa Melinda và Bill". Những nội dung này tiếp tục được Epstein diễn giải theo hướng gây tổn hại uy tín của Bill Gates. Người phát ngôn của ông Gates đã ra tuyên bố bác bỏ hoàn toàn, khẳng định các cáo buộc là "phi lý và bịa đặt", đồng thời cho rằng những tài liệu này chỉ cho thấy sự thất vọng của Epstein vì không duy trì được quan hệ với ông Gates.

Bình luận về việc tên mình xuất hiện trong hồ sơ Epstein, bà Melinda French Gates, vợ cũ của Bill Gates, cho biết bà cảm thấy "nỗi buồn khó diễn tả", song nhấn mạnh rằng những câu hỏi còn tồn tại cần được những người liên quan tự trả lời.

Bill Gates là một trong nhiều nhân vật có ảnh hưởng bị nêu tên trong hàng triệu trang tài liệu liên quan đến Epstein, cùng với Tổng thống Mỹ Donald Trump, tỷ phú Elon Musk và cựu Tổng thống Bill Clinton. Các cá nhân này đều bác bỏ hành vi sai trái, và cho đến nay, nhà chức trách Mỹ chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc hình sự nào đối với họ liên quan đến vụ việc.

Jeffrey Epstein chết trong trại giam năm 2019 khi đang chờ xét xử với cáo buộc buôn bán tình dục, và cái chết được xác định là tự sát. Người duy nhất bị kết án trong mạng lưới liên quan đến Epstein là Ghislaine Maxwell, hiện đang thụ án tù tại bang Texas.

Việc công bố các tài liệu mới tiếp tục làm dấy lên tranh luận trong dư luận Mỹ về mối quan hệ giữa Epstein với giới tinh hoa, đồng thời đặt ra yêu cầu minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với những cá nhân từng có liên hệ với nhân vật này.