Đối tượng mưu sát Tổng thống Donald Trump bị tuyên án chung thân

Ryan Routh bị bắt hồi tháng 9/2024 (Ảnh: ABC News)

Theo hồ sơ vụ án, thẩm phán liên bang Aileen Cannon nhận định bị cáo đã tiến hành một âm mưu có tính toán, chuẩn bị kỹ lưỡng và mang động cơ đặc biệt nghiêm trọng khi tìm cách tước đoạt mạng sống của một ứng cử viên Tổng thống, đồng thời đe dọa trực tiếp đến nền dân chủ Mỹ. Tòa án liên bang Mỹ đã tuyên phạt tù chung thân đối với Ryan Routh, đối tượng bị kết luận phạm tội mưu sát Tổng thống Donald Trump tại một sân golf ở bang Florida hồi tháng 9/2024. Ngoài án tù chung thân, tòa còn tuyên phạt bổ sung 7 năm tù đối với một tội danh khác trong cáo trạng.

Phát biểu tại phiên tuyên án ở thành phố Fort Pierce (Florida), thẩm phán Cannon lên án mạnh mẽ hành vi của bị cáo, khẳng định đây là một âm mưu được chuẩn bị trước, có chủ đích và coi thường sinh mạng con người. Bà đồng thời đánh giá cao vai trò của các lực lượng thực thi pháp luật và nhân chứng trong việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc và đưa bị cáo ra trước công lý.

Ryan Routh, 59 tuổi, bị bồi thẩm đoàn kết luận phạm tội hồi tháng 9/2025 sau phiên xét xử kéo dài hơn 2 tuần. Bị cáo bị tuyên có tội với 5 cáo buộc hình sự nghiêm trọng, trong đó có tội danh mưu sát ứng cử viên Tổng thống và cản trở, tấn công nhân viên liên bang. Theo công tố viên, Routh đã theo dõi lịch trình của ông Trump trong nhiều tuần, mang theo súng trường bán tự động và ẩn nấp nhiều giờ trong bụi rậm gần khu vực sân golf nơi ông Trump đang có mặt.

Hình ảnh mô tả phiên xét xử Ryan Routh (Ảnh: CNN)

Trong quá trình xét xử, Routh tự bào chữa cho mình và nhiều lần khẳng định không có ý định gây hại cho ông Trump, cho rằng hành động của mình chỉ là một hình thức "phản đối chính sách". Tuy nhiên, công tố viên lập luận rằng các bằng chứng cho thấy bị cáo sẵn sàng sử dụng bạo lực chết người để đạt mục đích chính trị, đồng thời không thể hiện sự hối hận thực sự.

Sau khi bị tuyên có tội, Routh từng có hành vi tự gây thương tích ngay tại phòng xử án và phải bị lực lượng an ninh khống chế. Kể từ đó, tòa đã chỉ định luật sư bào chữa cho bị cáo. Luật sư của Routh cho biết sẽ kháng cáo bản án, song phía công tố khẳng định mức án chung thân là cần thiết nhằm gửi đi thông điệp rõ ràng rằng bạo lực chính trị sẽ không được dung thứ.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nước Mỹ trải qua giai đoạn đặc biệt nhạy cảm về an ninh chính trị trước và sau cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Các cơ quan chức năng Mỹ nhấn mạnh việc bảo vệ các nhà lãnh đạo và ứng cử viên là ưu tiên hàng đầu, đồng thời cam kết xử lý nghiêm mọi hành vi đe dọa nền tảng dân chủ của quốc gia.