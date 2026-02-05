Tất cả đã bị một nhân vật phản diện trong Harry Potter “bao vây” ngày Tết, trở thành biểu tượng cầu may năm Ngọ, chuyện gì vậy?

Tại nhiều khu dân cư, hình ảnh Draco Malfoy xuất hiện dày đặc bên cạnh câu đối đỏ dán trước cửa nhà, trên cốc trà, ốp điện thoại hay các vật trang trí đón Tết. Nhân vật Slytherin với nụ cười nửa miệng đặc trưng này đang được cư dân mạng xem như một biểu tượng mang lại tài lộc cho năm mới.

Xu hướng này bắt nguồn từ một trò chơi chữ thú vị. Trong bản dịch tiếng Trung, tên Draco Malfoy được phiên âm là “Ma Er Fu”, trong đó chữ “Ma” có nghĩa là ngựa, còn “Fu” mang nghĩa phúc lành, may mắn. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này đã khiến Malfoy được cộng đồng mạng Trung Quốc “phong” làm biểu tượng tài lộc cho năm Ngọ.

Tom Felton, nam diễn viên thủ vai Draco Malfoy, cũng nhanh chóng bắt kịp trào lưu khi chia sẻ lại một story trên Instagram, nhắc đến việc nhân vật của anh trở thành “biểu tượng của Tết Nguyên đán tại Trung Quốc”.

Chỉ cần tìm kiếm từ khóa “Ma Er Fu” trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt sản phẩm ăn theo hiện ra, từ nam châm tủ lạnh, ốp điện thoại, móc treo nhỏ cho đến tranh trang trí, tất cả đều in hình Malfoy với nụ cười quen thuộc.

Không ít người còn dán hình Malfoy lên những tờ giấy đỏ truyền thống in chữ “phúc” để cầu may mắn. Một số khác treo tranh ngược, theo phong tục chơi chữ quen thuộc trong dịp Tết - “phúc đáo” - bởi chữ “đáo” (nghĩa là đảo ngược) đồng âm với “đến”, mang ý nghĩa phúc lành đã gõ cửa.

Theo chia sẻ trên mạng xã hội, một trung tâm thương mại tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, thậm chí còn treo bảng điện tử khổng lồ với câu đối Tết, ở giữa là hình ảnh Draco Malfoy nổi bật.

“Phải nói là quá sáng tạo. Không biết thiên tài cư dân mạng nào lại nghĩ ra được ý tưởng này. Bất kỳ ai từng đọc Harry Potter chắc chắn sẽ mỉm cười vì ký ức tuổi thơ ùa về”, một người dùng Weibo có tên Zhuishanai bình luận.

Hashtag “Năm Ngọ Ma Er Fu” trên Weibo đã thu hút hàng trăm lượt bình luận. “Chúc bạn năm Ngọ phát tài. Phúc khí đầy nhà. Mọi điều ước đều thành hiện thực”, người dùng Yizhishangshangqian viết, kèm theo hình ảnh Malfoy trên nền giấy đỏ.

Yinuo, một fan lâu năm của Harry Potter, cho biết cô đã in phúc tự có hình Malfoy và dán trong văn phòng để cải thiện tinh thần khi làm việc. “Ma Er Fu thực sự rất hợp với không khí Tết năm Ngọ”, cô nói.

Yinuo chia sẻ thêm rằng cô đã xem loạt phim này hơn năm lần kể từ khi còn học cấp hai. “Dù là phản diện, Malfoy vẫn là một nhân vật rất cuốn hút và có chiều sâu”, cô nhận xét. Sau khi đăng ảnh tấm poster, nhiều bạn bè đã hỏi xin in thêm để sử dụng. “Fan Harry Potter nhìn vào là hiểu ngay”, cô nói.

Không ít doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt trào lưu. Một cửa hàng trên Taobao đang bán nam châm tủ lạnh in hình Malfoy cưỡi ngựa, tay cầm chữ “phúc”, với giá 6,5 nhân dân tệ, tương đương khoảng 93 cent Mỹ. Chủ cửa hàng cho biết đã bán được hơn 100 sản phẩm chỉ trong thời gian ngắn.

Các mẫu ốp điện thoại in hình Malfoy được rao bán với giá từ 7 đến 12 nhân dân tệ (khoảng 26.000 - 44.000 đồng). Một người bán ước tính mỗi mẫu có thể tiêu thụ khoảng 100 chiếc.

Thực tế, việc khai thác các trò chơi chữ đồng âm trong tiếp thị không phải điều mới mẻ tại Trung Quốc. Tập đoàn sữa Yili từng mời nữ diễn viên Mã Y Lợi làm đại sứ thương hiệu. Họ tận dụng họ “Mã”, đồng âm với “ngựa”, để triển khai chiến dịch mời cư dân mạng hoàn thiện câu đối Tết với vế mở đầu: “Mã Y Lợi, năm Ngọ chọn Yili”. Chiến dịch này thu hút khoảng 60.000 lượt thích và gần 7.000 bình luận trên Weibo.

Chủ đề 12 con giáp Trung Quốc từ lâu đã được truyền thông quốc tế quan tâm. Theo Economic Times, trong chiêm tinh Trung Hoa, mỗi năm là sự kết hợp giữa con giáp và ngũ hành. Năm 2026 là năm Ngọ mang hành Hỏa, tượng trưng cho sự táo bạo, năng lượng mạnh mẽ và thúc đẩy hành động quyết đoán cũng như theo đuổi mục tiêu cá nhân.