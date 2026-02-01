Giải mật 3 triệu trang hồ sơ "tỷ phú ấu dâm" Epstein: Loạt cái tên đình đám được nhắc đến, sự thật thế nào?

Trong đợt công bố được chờ đợi suốt nhiều năm, Bộ Tư pháp Mỹ vào ngày 30/1 đã giải mật hơn ba triệu trang tài liệu liên quan tới Jeffrey Epstein, nhà tài phiệt tai tiếng từng bị kết án về tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Việc công bố này ngay lập tức làm dấy lên làn sóng tranh cãi mới quanh mạng lưới quan hệ rộng khắp của Epstein với giới tinh hoa chính trị và kinh doanh toàn cầu, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, tỷ phú Bill Gates, Elon Musk và nhiều nhân vật quyền lực khác.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, đây là đợt công bố hồ sơ lớn nhất từng được thực hiện liên quan tới Epstein, được tiến hành theo Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein do chính Tổng thống Trump ký ban hành. Tuy nhiên, các tài liệu không đưa ra cáo buộc hình sự mới, cũng không công bố cái gọi là “danh sách khách hàng” mà công chúng từng kỳ vọng.

Bill Gates bác bỏ những tài liệu gây sốc

Trong số những nội dung gây chú ý nhất là các bản nháp email được cho là do Epstein viết vào năm 2013. Các email này mô tả những cáo buộc liên quan tới Bill Gates, trong đó Epstein tuyên bố Gates có quan hệ tình dục với những phụ nữ mà ông ta gọi là “các cô gái Nga” tại đảo riêng Little Saint James ở vùng Caribbean.

Ảnh: Getty

Một ghi chú thậm chí còn cho rằng Gates đã mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục và phải điều trị bằng kháng sinh, đồng thời mô tả sự việc như bằng chứng của hành vi ngoại tình. Tuy nhiên, các email này không có bằng chứng độc lập xác thực và được cho là được Epstein soạn thảo để lưu giữ cá nhân hoặc phục vụ bên thứ ba.

Ngay sau khi các tài liệu được công bố, đại diện của Bill Gates đã lên tiếng bác bỏ toàn bộ cáo buộc, gọi đây là những thông tin “hoàn toàn vô lý và hoàn toàn sai sự thật”, đồng thời cho biết nguồn gốc của các tuyên bố này đến từ “một kẻ nói dối đã được chứng minh, mang tâm lý bất mãn”.

Bill Gates từng thừa nhận đã gặp Epstein nhiều lần vào đầu những năm 2010 để thảo luận về các dự án từ thiện, một quyết định mà ông nói rằng bản thân “rất hối hận”. Tuy nhiên, Gates luôn khẳng định ông không liên quan tới bất kỳ hành vi phi pháp nào và không biết về các tội ác của Epstein.

Tổng thống Trump và những tố cáo ẩn danh

Tên của Tổng thống Donald Trump xuất hiện hàng trăm lần trong các tài liệu vừa được công bố, bao gồm email, bản ghi nhớ của FBI và các bài báo lưu trữ. Một chuỗi email nội bộ của FBI vào năm 2025 tổng hợp hơn một chục đơn tố cáo ẩn danh, trong đó cáo buộc Trump có liên quan tới các hành vi lạm dụng tình dục gắn với Epstein, được mô tả là những bữa tiệc và hoạt động “quá dung tục để có thể trình bày”.

Trump từ lâu đã phủ nhận mọi liên quan tới các hành vi phạm tội của Epstein, đồng thời khẳng định mối quan hệ xã hội giữa ông và Epstein đã chấm dứt từ giữa những năm 2000 sau một mâu thuẫn cá nhân.

Ảnh: EPA

Trong thông báo mới nhất, theo CBS, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một số tài liệu trong đợt công bố hồ sơ liên quan tới Jeffrey Epstein mới nhất có chứa những thông tin không đúng sự thật về Tổng thống Donald Trump.

Trong thông cáo báo chí phát đi cùng đợt công bố, Bộ Tư pháp nhấn mạnh rằng một phần tài liệu bao gồm các nội dung sai lệch, mang tính giật gân, liên quan tới ông Trump.

“Đợt công bố này có thể bao gồm hình ảnh, tài liệu hoặc video giả mạo hoặc được gửi sai sự thật, bởi tất cả những gì công chúng gửi tới FBI đều được đưa vào bộ tài liệu nhằm đáp ứng yêu cầu của Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein,” Bộ Tư pháp cho biết.

“Trong số các tài liệu có những cáo buộc không đúng sự thật và mang tính giật gân nhằm vào Tổng thống Trump, được gửi tới FBI ngay trước cuộc bầu cử năm 2020. Cần nhấn mạnh rằng các cáo buộc này là vô căn cứ và sai sự thật. Nếu chúng có dù chỉ một chút độ tin cậy, chắc chắn đã bị sử dụng như một công cụ chính trị chống lại Tổng thống Trump từ lâu,” thông cáo nêu rõ.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các hồ sơ được công bố lần này đến từ năm nguồn chính, bao gồm các vụ án hình sự liên quan tới Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell, một vụ việc tại Florida điều tra một cựu quản gia của Epstein, nhiều cuộc điều tra khác nhau của FBI, cùng cuộc điều tra về cái chết của Epstein do cơ quan giám sát nội bộ của Bộ Tư pháp tiến hành.

Bộ Tư pháp cũng khẳng định rằng “tên của các nhân vật nổi tiếng và các chính trị gia không bị che giấu trong bất kỳ tài liệu nào được công bố”.

Elon Musk và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick

Đợt công bố cũng làm lộ ra các email từ năm 2012 đến 2013 cho thấy Elon Musk từng trao đổi với Epstein về khả năng tới thăm đảo Little Saint James, bao gồm các câu hỏi liên quan tới trực thăng và thời điểm diễn ra một bữa tiệc được mô tả là “hoang dã nhất”. Tuy nhiên, các tài liệu không xác nhận liệu chuyến thăm này có thực sự diễn ra hay không, và cũng không đưa ra cáo buộc hình sự nào đối với Musk.

Elon Musk (Ảnh: AFP)

Phản hồi trên mạng xã hội X, Musk cho biết ông chỉ có “rất ít trao đổi” với Epstein, đã từ chối nhiều lời mời và cảnh báo rằng các email có thể bị “diễn giải sai nhằm bôi nhọ”. Ông nhấn mạnh điều quan trọng không phải là việc công bố một phần hồ sơ, mà là việc truy tố những kẻ đã thực sự phạm tội cùng Epstein.

Đối với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, các tài liệu mới dường như mâu thuẫn với tuyên bố trước đây rằng ông đã cắt đứt quan hệ với Epstein từ khoảng năm 2005. Một số email cho thấy vào năm 2012, Lutnick từng lên kế hoạch ăn trưa cùng Epstein trên đảo, với sự tham gia của các thành viên trong gia đình.

Nguồn: CBS, Times Of India