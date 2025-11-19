Nam sinh bị co giật giữa đường tử vong thương tâm vì 12 bệnh viện từ chối cấp cứu

Theo hãng tin Yonhap, vào lúc 6 giờ 17 phút sáng ngày 20 tháng 10), một người dân đã phát hiện một học sinh bị co giật gần một trường trung học ở Busan và đã gọi cấp cứu. Lực lượng cứu hộ đã đến hiện trường 16 phút sau, vào lúc 6 giờ 33 phút sáng. Được biết, tại thời điểm đó, học sinh này tuy ý thức có phần mơ hồ nhưng vẫn có phản ứng khi được gọi tên.

Vấn đề nảy sinh ở khâu đảm bảo bệnh viện tiếp nhận. Đội cấp cứu đã liên hệ với 4 bệnh viện lớn trong khu vực Busan, nhưng tất cả đều từ chối tiếp nhận bệnh nhân với lý do khó khăn trong việc hỗ trợ điều trị chuyên khoa thần kinh nhi khoa. Sau đó, Trung tâm Quản lý Tình huống Cấp cứu đã trực tiếp tham gia và liên hệ thêm tổng cộng 8 bệnh viện khác, nhưng kết quả vẫn tương tự. Vì không tìm được cơ sở y tế nào ở Busan, đội cấp cứu thậm chí đã cố gắng tìm kiếm các bệnh viện ở khu vực Gyeongnam, bao gồm cả Changwon, nhưng cũng không tìm thấy nơi nào chấp nhận.

Trong lúc đó, gần một giờ đồng hồ đã trôi qua trong xe cấp cứu, và cuối cùng, học sinh này đã rơi vào tình trạng ngừng tim. Vì những bệnh nhân ngừng tim bắt buộc phải được bệnh viện gần nhất tiếp nhận, xe cấp cứu đã di chuyển đến một bệnh viện gần đó vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng. Mặc dù chỉ mất 5 phút để đến nơi, nhưng học sinh đã tử vong.

Vụ việc bệnh nhân tử vong vì phải vật lộn tìm kiếm một bệnh viện có thể điều trị nhi khoa ngay giữa lòng Busan được đánh giá là đã phơi bày rõ ràng sự nghiêm trọng của khoảng trống y tế nhi khoa tại khu vực này.

Một quan chức của Trụ sở Lực lượng Cứu hỏa và Thảm họa Busan giải thích: “Vì không thể tìm được bệnh viện nào ở Busan, chúng tôi đã mở rộng phạm vi sang Gyeongnam, nhưng vẫn không có nơi nào có khả năng tiếp nhận. Xe cấp cứu buộc phải di chuyển liên tục để tìm bệnh viện". Quan chức này nói thêm: "Có vẻ như việc chuyển bệnh nhân đã bị từ chối do không có dịch vụ chăm sóc hậu cần chuyên khoa nhi tại hiện trường bệnh viện".

Nguồn: Yonhap