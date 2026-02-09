Hai người vợ của cùng một người đàn ông kết hôn với nhau sau khi chồng qua đời

Hai người góa phụ từng kết hôn với cùng một người đàn ông vào những thời điểm khác nhau đã quyết định tiến tới hôn nhân với nhau chỉ 9 tháng sau khi ông qua đời. Deb "Bo" Dimon chia sẻ về người vợ hiện tại Wendy Ishii rằng họ có một mối liên kết độc nhất vô nhị khi cả hai đều từng gắn bó với cùng một người đàn ông tuyệt vời, và không ai thấu hiểu cuộc đời bà hơn Wendy.

Câu chuyện hy hữu này xoay quanh bà Deb "Bo" Dimon và bà Wendy Ishii, hai người phụ nữ từng là vợ của cố giáo sư Douglas Ishii, người đã qua đời vào tháng 4 năm 2025. Trong một diễn biến đầy bất ngờ, họ đã kết hôn với nhau 9 tháng sau sự ra đi của ông Douglas và chia sẻ hành trình đặc biệt này trong buổi phỏng vấn với tờ The Denver Gazette.

Wendy từng là vợ của Douglas, một giáo sư lâu năm ngành Khoa học Sinh học và Sinh lý học tại Đại học Bang Colorado, trong suốt 35 năm từ năm 1982 đến khi chia tay vào năm 2017. Thời điểm đó, Wendy đã vô cùng sốc khi biết Douglas nảy sinh tình cảm với Bo. Douglas sau đó chuyển đến bang Washington sống cùng Bo và họ kết hôn vào năm 2018 cho đến khi ông đột ngột qua đời vì nhiễm trùng ở tuổi 82.

Dù đã ly hôn với Wendy, Douglas vẫn tiếp tục quản lý toàn bộ tài chính và thuế vụ cho cả vợ cũ lẫn vợ mới. Vị giáo sư tài năng sở hữu hơn 20 bằng sáng chế về nghiên cứu khoa học thần kinh này đã để lại một khối tài sản lớn nhưng lại không có di chúc. Bo và Wendy, vốn không mấy ưa nhau trước đó, đã phải cùng ngồi lại tại văn phòng luật sư Drake Johnson ở Fort Collins, Colorado để giải quyết hậu sự.

Luật sư Johnson cho biết tâm nguyện rõ ràng của ông Doug là muốn cả hai người phụ nữ đều được chăm sóc tốt về tài chính trong suốt quãng đời còn lại. Wendy giải thích rằng dù là một nhà khoa học lỗi lạc, chồng cũ của bà lại là kiểu giáo sư hay quên, ông có chiến lược rõ ràng nhưng chưa kịp chính thức hóa nó bằng văn bản.

Khối tài sản của Douglas bao gồm 6 bất động sản cho thuê đều đứng tên Wendy. Thay vì tranh chấp, Wendy đã chủ động đề nghị chia đôi tài sản với Bo vì bà tin rằng đó là điều đúng đắn và là điều ông Doug mong muốn. Wendy muốn đảm bảo con cái và cháu chắt của cả hai bên đều được đối xử công bằng. Mặc dù luật sư lưu ý rằng bà không bắt buộc phải làm vậy, Wendy vẫn kiên quyết thực hiện.

Khi luật sư Johnson cân nhắc về các thủ tục pháp lý phức tạp để thực thi ý nguyện của Wendy, ông đã vô tình đưa ra một gợi ý đùa nhưng lại trở thành giải pháp hoàn hảo. Ông nói với hai người phụ nữ rằng họ vốn đã kết hôn về mặt tài chính rồi, nên sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu họ thực sự kết hôn với nhau. Ngay lúc đó, Bo và Wendy nhìn nhau và tự hỏi “tại sao lại không thể cơ chứ”.

Ảnh minh họa: iStock

Nhiều tháng sau, vào ngày 4 tháng 1, hai người phụ nữ đã trao lời thề nguyện ngay tại phòng khách nhà Wendy trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Luật sư Johnson chính là người cử hành hôn lễ. Trong ngày cưới, cả Wendy và Bo đều mang theo một lọ nhỏ chứa tro cốt của Douglas bên mình. Họ tin rằng người chồng quá cố không chỉ hiện diện về mặt tinh thần mà còn đang mỉm cười trước sự kiện này.

Bo chia sẻ rằng mỗi cuộc hôn nhân đều dựa trên một câu chuyện riêng biệt và trường hợp của họ cũng không ngoại lệ. Trong những tháng trước đám cưới, họ đã dành thời gian để tìm hiểu và nhận ra nhiều điểm chung, mà điểm chung lớn nhất chính là Douglas. Wendy tâm sự rằng Doug là người tuyệt vời nhất bà từng biết và ông ấy yêu Bo, vì vậy bà muốn thấu hiểu và gắn bó với người phụ nữ này.

Hiện tại, dù vẫn sống ở hai bang khác nhau, hai người góa phụ đã cùng nhau chữa lành những vết thương quá khứ, bao gồm cả giai đoạn Bo từng bị coi là người thứ ba. Thông qua nỗi đau mất mát chung, Wendy và Bo đã tìm thấy một cách lành mạnh để cùng nhau vượt qua nỗi đau, chia sẻ tiếng cười và xây dựng một tình cảm gắn bó đặc biệt từ sự hỗ trợ lẫn nhau.

Nguồn: People